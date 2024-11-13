Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG ALZADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG ALZADO
Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: TĐ
- 20 tầng B1, Vincom Mega Mall Times City, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Tư vấn bán hàng tại cửa hàng
Chăm sóc khách hàng
Sắp xếp hàng hóa, kiểm kê hàng hóa
Sắp xếp, trưng bày, vệ sinh cửa hàng
Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo nâng cao
Các công việc khác có liên quan theo sự điều tiết của Quản lý
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm bán hàng (Lĩnh vực thời trang cao cấp là 1 lợi thế).
Giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Việt, biết tiếng Anh là một lợi thế.
Có khả năng nắm bắt nhu cầu khách hàng tốt.
Có kinh nghiệm trong việc xây dựng và giữ mối quan hệ với khách hàng.
Đa nhiệm, chịu áp lực tốt.
Có mắt thẩm mĩ về thời trang, yêu thích phối đồ và tư vấn khách hàng.
Nắm bắt tốt feedback của khách hàng, các xu hướng ưa thích của khách hàng và không ngần ngại cung cấp góc nhìn cho cả team.
Coi bán hàng là 1 nghề nghiệp, không phải là việc nhất thời.
Chịu khó và không ngại việc khó
Tính cách thân thiện, giao tiếp tốt
Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn
Thái độ tích cực, có khả năng giải quyết vấn đề, chủ động, động lực cao, làm việc hướng tới kết quả
Biết chụp ảnh là 1 lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG ALZADO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Từ 5 triệu đến 7 triệu + Tiền ăn ca + KPI doanh số
Thử việc 1 - 2 tháng
Lương tháng 13, mua hàng với mức ưu đãi nội bộ.
Xét tăng lương 1 năm/ lần
Phụ cấp ăn trưa, để xe nơi làm việc.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, sáng tạo, hòa đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG ALZADO
