Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET

Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Biệt thự 15 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Thực hiện công việc bán hàng
Tư vấn thông tin sản phẩm hàng hóa tới khách hàng, lên đơn bán hàng, theo dõi đơn hàng.
Thực hiện chương trình chăm sóc khách hàng
Trưng bày hàng, 5S showroom
Lập báo cáo bán hàng
Công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 20, có ngoại hình ưa nhìn. Tốt nghiệp từ trung cấp
Giọng nói chuẩn, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn
Không yêu cầu kinh nghiệm
Sử dụng máy tính văn phòng, phần mềm bán hàng, page, website

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về quy trình bán hàng, sản phẩm thời trang, dịch vụ cao cấp chăm sóc khách hàng cao cấp
Được hỗ trợ thiết bị, máy móc phục vụ công việc.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET

CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1A ngõ 4 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

