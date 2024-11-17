Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET
Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Biệt thự 15 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 6 - 12 Triệu
Thực hiện công việc bán hàng
Tư vấn thông tin sản phẩm hàng hóa tới khách hàng, lên đơn bán hàng, theo dõi đơn hàng.
Thực hiện chương trình chăm sóc khách hàng
Trưng bày hàng, 5S showroom
Lập báo cáo bán hàng
Công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 20, có ngoại hình ưa nhìn. Tốt nghiệp từ trung cấp
Giọng nói chuẩn, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn
Không yêu cầu kinh nghiệm
Sử dụng máy tính văn phòng, phần mềm bán hàng, page, website
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về quy trình bán hàng, sản phẩm thời trang, dịch vụ cao cấp chăm sóc khách hàng cao cấp
Được hỗ trợ thiết bị, máy móc phục vụ công việc.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
