Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thự 15 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Thực hiện công việc bán hàng

Tư vấn thông tin sản phẩm hàng hóa tới khách hàng, lên đơn bán hàng, theo dõi đơn hàng.

Thực hiện chương trình chăm sóc khách hàng

Trưng bày hàng, 5S showroom

Lập báo cáo bán hàng

Công việc khác theo yêu cầu

Tuổi từ 20, có ngoại hình ưa nhìn. Tốt nghiệp từ trung cấp

Giọng nói chuẩn, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn

Không yêu cầu kinh nghiệm

Sử dụng máy tính văn phòng, phần mềm bán hàng, page, website

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về quy trình bán hàng, sản phẩm thời trang, dịch vụ cao cấp chăm sóc khách hàng cao cấp

Được hỗ trợ thiết bị, máy móc phục vụ công việc.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, thân thiện.

