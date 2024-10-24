Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ Phần Lamer
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Vincom Ba tháng Hai, Quận 10 ...và 4 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Tư vấn bán hàng cho khách hàng tại các sửa hàng trong hệ thống Lamer
- Thực hiện công việc thu ngân, xử lý thanh toán đổi hàng theo yêu cầu của khách hàng
- Sắp xếp, vệ sinh, trưng bày hàng hóa theo chỉ đạo của quản lý
- Thực hiện thay đổi trưng bày hàng hóa theo yêu cầu từ quản lý
- Kiểm kê hàng hóa định kì dưới sự hướng dẫn và quy định của cửa quản lý, bộ phận kiểm kê
- Kiểm hàng tồn kho hàng ngày
- Làm báo cáo doanh số hàng ngày
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, độ tuổi từ 20 - 45
- Từ Trung cấp trở lên
- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc
- Ngoại hình Khá trở lên
- Đảm bảo thời gian xoay ca linh hoạt 8 giờ/ngày
- Đam mê bán hàng, hiểu biết về thời trang nữ
- Từ Trung cấp trở lên
- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc
- Ngoại hình Khá trở lên
- Đảm bảo thời gian xoay ca linh hoạt 8 giờ/ngày
- Đam mê bán hàng, hiểu biết về thời trang nữ
Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng bao gồm: lương cứng + phụ cấp + Thưởng chuyên cần, thưởng doanh số
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và thưởng lễ Tết, sinh nhật, lương tháng 13 theo quy định của Pháp luật
- Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ...
- Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, hiện đại.
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và thưởng lễ Tết, sinh nhật, lương tháng 13 theo quy định của Pháp luật
- Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ...
- Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, hiện đại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI