Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vincom Ba tháng Hai, Quận 10 ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tư vấn bán hàng cho khách hàng tại các sửa hàng trong hệ thống Lamer

- Thực hiện công việc thu ngân, xử lý thanh toán đổi hàng theo yêu cầu của khách hàng

- Sắp xếp, vệ sinh, trưng bày hàng hóa theo chỉ đạo của quản lý

- Thực hiện thay đổi trưng bày hàng hóa theo yêu cầu từ quản lý

- Kiểm kê hàng hóa định kì dưới sự hướng dẫn và quy định của cửa quản lý, bộ phận kiểm kê

- Kiểm hàng tồn kho hàng ngày

- Làm báo cáo doanh số hàng ngày

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, độ tuổi từ 20 - 45

- Từ Trung cấp trở lên

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc

- Ngoại hình Khá trở lên

- Đảm bảo thời gian xoay ca linh hoạt 8 giờ/ngày

- Đam mê bán hàng, hiểu biết về thời trang nữ

Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng bao gồm: lương cứng + phụ cấp + Thưởng chuyên cần, thưởng doanh số

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và thưởng lễ Tết, sinh nhật, lương tháng 13 theo quy định của Pháp luật

- Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ...

- Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer

