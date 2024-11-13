Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 55 - 9 Triệu

Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 55 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
CÔNG TY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC Pro Company

Bán hàng thời trang

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC Pro Company

Mức lương
55 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
50 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 5 ...và 10 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 55 - 9 Triệu

Chào đón, tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
Giới thiệu các chương trình khuyến mãi, ưu đãi của cửa hàng.
Trưng bày, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, khoa học, thu hút khách hàng.
Kiểm tra hàng hóa, đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi bán.
Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng một cách chuyên nghiệp.
Tham gia các hoạt động bán hàng, marketing của cửa hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 55 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Yêu thích thời trang, am hiểu về xu hướng thời trang.
Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, nhiệt tình.
Sẵn sàng làm việc theo ca và vào cuối tuần
Xoay ca từ 7h30 - 15h30, 13h30 - 21h30

Tại CÔNG TY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC Pro Company

CÔNG TY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 100/11-12 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ban-hang-thu-nhap-55-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job248279
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Tĩnh Hà Tĩnh Quảng Bình Ninh Bình Ninh Bình Hà Nam Bắc Ninh Thanh Hóa Thanh Hóa Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TỔNG HỢP
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TỔNG HỢP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TỔNG HỢP
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND)
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND)
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
Tuyển Bán hàng thời trang Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Tĩnh Hà Tĩnh Quảng Bình Ninh Bình Ninh Bình Hà Nam Bắc Ninh Thanh Hóa Thanh Hóa Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TỔNG HỢP
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TỔNG HỢP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TỔNG HỢP
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND)
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND)
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
Tuyển Bán hàng thời trang Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Bán hàng thời trang Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất