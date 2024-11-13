Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 55 - 9 Triệu

Mức lương 55 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 50 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 5 ...và 10 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 55 - 9 Triệu

Chào đón, tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Giới thiệu các chương trình khuyến mãi, ưu đãi của cửa hàng.

Trưng bày, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, khoa học, thu hút khách hàng.

Kiểm tra hàng hóa, đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi bán.

Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng một cách chuyên nghiệp.

Tham gia các hoạt động bán hàng, marketing của cửa hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 55 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Yêu thích thời trang, am hiểu về xu hướng thời trang.

Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, nhiệt tình.

Sẵn sàng làm việc theo ca và vào cuối tuần

Xoay ca từ 7h30 - 15h30, 13h30 - 21h30

Tại CÔNG TY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC Pro Company

