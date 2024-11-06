Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN CHUU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUU
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 44C Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tư vấn và bán hàng trên các kênh Online của Công ty
Xử lý đơn hàng trên sàn TMĐT
Báo cáo kết quả bán hàng theo ngày, tuần, tháng
Làm việc trực tiếp tại Văn Phòng
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu công việc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng
Có kinh nghiệm Sale là lợi thế rất lớn, ưu tiên ứng viên Sale thời trang
Là người trung thực, có trách nhiệm, gọn gàng, ngăn nắp
Giữ nguyên tắc công việc
Sẵn sàng hỗ trợ các thành viên khác vì mục tiêu công việc chung của team
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUU Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13
Thưởng Lễ, Tết
Sinh nhật, hiếu hỉ...
Team building, du lịch hàng năm
BHXH + BHYT
Lương thỏa thuận: cơ bản + thâm niên + Hoa hồng không giới hạn
Thưởng tháng 13, lễ tết, sinh nhật, du lịch thường niên
Theo các quyền lợi khác dành cho nhân viên công ty
