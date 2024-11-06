Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN CHUU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 44C Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn và bán hàng trên các kênh Online của Công ty

Xử lý đơn hàng trên sàn TMĐT

Báo cáo kết quả bán hàng theo ngày, tuần, tháng

Làm việc trực tiếp tại Văn Phòng

Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu công việc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng

Có kinh nghiệm Sale là lợi thế rất lớn, ưu tiên ứng viên Sale thời trang

Là người trung thực, có trách nhiệm, gọn gàng, ngăn nắp

Giữ nguyên tắc công việc

Sẵn sàng hỗ trợ các thành viên khác vì mục tiêu công việc chung của team

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUU Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13

Thưởng Lễ, Tết

Sinh nhật, hiếu hỉ...

Team building, du lịch hàng năm

BHXH + BHYT

Lương thỏa thuận: cơ bản + thâm niên + Hoa hồng không giới hạn

Thưởng tháng 13, lễ tết, sinh nhật, du lịch thường niên

Theo các quyền lợi khác dành cho nhân viên công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUU

