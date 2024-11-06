Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Thời trang VMG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TTTM Tràng Tiền Plaza, 24 P. Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hoàn Kiếm ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tư vấn bán hàng thời trang cao cấp Valentino Creations

Khai thác và đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như tạo thêm nhu cầu cho khách hàng.

Đóng gói, kiểm tra hàng hoá kỹ lưỡng trước khi giao cho khách hàng

Hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản cho khách hàng.

Vệ sinh hàng hàng hóa trưng bày và sắp xếp hàng hóa lưu kho.

Trưng bày hàng hoá: sắp xếp hàng hoá gọn gàng, ngay ngắn trên kệ, sào treo, quần áo phải được là ủi phẳng.

Kiểm soát hàng hóa trưng bày và hàng hóa trong kho đảm bảo không thất thoát trong ca làm việc.

Kiểm kê chi tiết/tổng hàng hoá định kì/không định kì theo sự chỉ đạo của cấp quản lý.

Thực hiện đúng các quy định và nhiệm vụ khác được giao theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc THPT

Độ tuổi: từ 18 trở lên.

Kinh nghiệm: không yêu cầu kinh nghiệm

Kiến thức, kỹ năng bán hàng và dịch vụ khách hàng tốt.

Nắm bắt nhu cầu khách hàng đáp ứng tốt nhu cầu của khách.

Yêu thích công việc bán hàng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thích ứng, xử lý tình huống linh hoạt, nhạy bén.

Tác phong lịch sự, thân thiện; giao tiếp tự tin.

Tại Công ty TNHH Thời trang VMG Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng doanh thu hằng tháng

Nghỉ 4 ngày/tháng ( trừ thứ bảy, Chủ nhật).

Thưởng lương tháng 13,14 (tùy vào tình hình Kinh doanh).

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật.

Cấp đồng phục khi trở thành nhân viên chính thức.

Được đào tạo 100% kiến thức, kỹ năng bán hàng, chuyên môn khi chưa có kinh nghiệm.

Cơ hội phát triển thăng tiến lên vị trí Ca trưởng, Cửa hàng trưởng.

Được hưởng các chính sách phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể như: Khám sức khỏe định kỳ, Team Building, Gala cuối năm, kỉ niệm sinh nhật công ty và CBNV, các ngày lễ Tết...

Làm việc trong một công ty thời trang với thâm niên hơn 20 năm trên thị trường phân phối và bán lẻ thời trang cao cấp. Hệ thống phát triển hơn 30 cửa hàng trên toàn quốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang VMG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin