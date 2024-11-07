Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH MTV THỜI TRANG EMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 265 Quang Trung - P. 10 - Q. Gò Vấp, Gò Vấp

Bán hàng thời trang

QUẢN LÝ DOANH SÔ CỦA HÀNG

1. Đặt mục tiêu doanh thu mỗi ngày và theo dõi tiến độ đạt được

2. Phân tích doanh số và báo cáo cho cấp trên

3. Đề xuất chiến lược tăng trưởng doanh thu và thu hút khách hàng.

QUẢN LÝ VẬN HÀNH CỬA HÀNG

1. Lên kế hoạch, phân bổ công việc hợp lý trong cửa hàng giúp cửa hàng hoạt động tốt.

2. Sắp xếp, thực hiện kiểm đếm hàng hóa hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Nhập và xuất hàng trong chuỗi cửa hàng.

3. Thực hiện các chương trình khuyến mãi và sự kiện tại cửa hàng

4. Đánh giá hiệu quả chương trình và đề xuất cải tiến

5. Giải quyết khiếu nại và yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả

QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỬA HÀNG

1. Phân chia Sales target cá nhân hợp lý cho nhân viên (Số lượng nhân viên đã từng quản lí > 5 người)

2. Giải quyết các vấn đề tình huống mâu thuẫn trong công việc với cấp dưới, đồng nghiệp và cấp trên, giữ được thái độ tích cực trong công việc để đưa store team phát triển.

3. Đào tạo phát triển đội ngũ nhân viên

4. Giám sát và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên.

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bán lẻ thời trang.

- Ngoại hình ưa nhìn, phong cách chuyên nghiệp. Yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.

- Tính cách năng động và cầu tiến.

- Có kỹ năng quản lý hàng hóa, nhân sự, doanh số.

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp khéo léo.

- Sử dụng tốt vi tính văn phòng. Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH MTV THỜI TRANG EMY Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội thăng tiến ở các vị trí vận hành

- Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện

- Thưởng tháng 13 + Thưởng doanh số theo chính sách của công ty tùy từng thời điểm

- Thưởng các ngày lễ, Tết, 12 ngày phép năm, teambuilding...

- Được tham gia các loại Bảo hiểm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THỜI TRANG EMY

