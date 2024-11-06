Tuyển Bán hàng thời trang THỜI TRANG HASHTAGEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

THỜI TRANG HASHTAGEM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
THỜI TRANG HASHTAGEM

Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại THỜI TRANG HASHTAGEM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12 Hoa Lài, Phường 7, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Trực sàn TMĐT và page. Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn các trang phục phù hợp với chiều cao, cân nặng do công ty cung cấp.
Tư vấn các chương trình khuyến mãi đi kèm, chính sách mua hàng, cập nhật đến khách các hình ảnh sản phẩm rõ nét (theo yêu cầu khách hàng).
Trực tiếp theo dõi hành trình đơn hàng, xử lý khiếu nại, giải đáp thắc mắc của khách về đơn hàng trên kênh sàn và đơn online khác.
Phối hợp cùng Admin để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ phía khách hàng và đối tác vận chuyển đơn.
Làm việc cùng kho để cập nhật mẫu sản phẩm mới và số liệu hàng chính xác để bán hàng.
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp để phục vụ cho công việc hiệu quả.
Thời gian làm việc: xoay ca, ca 1: 8h30 - 17h30, ca 2: 12h - 21h, 15 ngày trực ca đêm 21h00 - 23h00 (bắt buộc), tháng off 4 ngày, đăng ký lịch với Team Leader.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 kinh nghiệm năm trực sàn thương mại điện tử và trực tin nhắn Fanpage lĩnh vực thời trang.
Kỹ năng giao tiếp bán hàng, linh hoạt giải quyết vấn đề qua điện thoại/nhắn tin tốt.
Yêu thích công việc năng động, môi trường làm việc startup và chịu được áp lực.
Yêu thích ngành hàng thời trang, có kiến thức cơ bản về thời trang, có gu thẩm mỹ.
Trung thực, có tư duy logic, niềm nở và chu đáo.
Có trách nhiệm với công việc, có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, chủ động trong công việc.

Tại THỜI TRANG HASHTAGEM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8tr-10tr (thưởng hoa hồng theo doanh số đạt).
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công việc.
Được đào tạo bài bản khi bắt đầu làm việc.
Tham gia chế độ BHXH, BHTN: theo đúng quy định của Pháp luật và công ty,.
Phụ cấp xăng xe,ăn trưa, lương tháng 13.
Được hưởng chế độ nghỉ mát hằng năm (phụ thuộc theo kết quả kinh doanh trong năm).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại THỜI TRANG HASHTAGEM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

THỜI TRANG HASHTAGEM

THỜI TRANG HASHTAGEM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12 Hoa Lài, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

