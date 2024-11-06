Tuyển Bán hàng thời trang Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Bán hàng thời trang Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt

Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 189A Hai Bà Trưng, Quận 3 ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng tại cửa hàng
- Trưng bày, chăm sóc, bảo quản sản phẩm theo đúng quy định, tiêu chuẩn thương hiệu
- Giữ gìn vệ sinh, không gian cửa hàng
- Kiểm kê, kiểm soát hàng hóa.
- Thực hiện các công việc khác được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo
- Ngoại hình ưa nhìn
- Năng động, chủ động trong công việc

Tại Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Ca xoay linh hoạt
- Lương thỏa thuận
- Được hướng dẫn trong công việc
- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt

Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 189A Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

