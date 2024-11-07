Tuyển Bán hàng thời trang Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Lamer
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại Công ty Cổ Phần Lamer

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vincom Plaza 3/2, 3C Đ. 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Quận 10, Quận 10 ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc bán hàng tại cửa hàng theo ca
Tư vấn thông tin sản phẩm hàng hóa tới khách hàng, lên đơn bán hàng, theo dõi đơn hàng.
Báo cáo doanh thu, số lượng hàng bán theo ca, tuần, tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam Nữ, độ tuổi từ 20-45, có ngoại hình ưa nhìn
Giọng nói chuẩn, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn
Có kinh nghiệm bán hàng ngành tiêu dùng, bán lẻ, chăm sóc khách hàng (kinh nghiệm bán hàng thời trang là lợi thế)

Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tháng = Lương cứng 4.5 triệu + 20K/ăn ca + 300K chuyên cần+gửi xe + 2% doanh số + thưởng bill + thưởng nóng
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, thưởng thâm niên, Chính sách mua hàng nội bộ
Chính sách hỗ trợ 50% phí nhà ở chung cư mini (đủ tiêu chuẩn trang thiết bị phòng ở/ bếp/ làm việc) của hệ thống
Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp
Định hướng phát triển nghề nghiệp theo năng lực cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 3/71, Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

