Tuyển Bán hàng thời trang Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vincom Plaza 3/2, 3C Đ. 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Quận 10, Quận 10 ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc bán hàng tại cửa hàng theo ca

Tư vấn thông tin sản phẩm hàng hóa tới khách hàng, lên đơn bán hàng, theo dõi đơn hàng.

Báo cáo doanh thu, số lượng hàng bán theo ca, tuần, tháng.

Yêu Cầu Công Việc

Nam Nữ, độ tuổi từ 20-45, có ngoại hình ưa nhìn

Giọng nói chuẩn, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn

Có kinh nghiệm bán hàng ngành tiêu dùng, bán lẻ, chăm sóc khách hàng (kinh nghiệm bán hàng thời trang là lợi thế)

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập tháng = Lương cứng 4.5 triệu + 20K/ăn ca + 300K chuyên cần+gửi xe + 2% doanh số + thưởng bill + thưởng nóng

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, thưởng thâm niên, Chính sách mua hàng nội bộ

Chính sách hỗ trợ 50% phí nhà ở chung cư mini (đủ tiêu chuẩn trang thiết bị phòng ở/ bếp/ làm việc) của hệ thống

Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp

Định hướng phát triển nghề nghiệp theo năng lực cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển

