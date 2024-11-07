Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM DUY ANH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 24 Triệu

Mức lương 15 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 15 - 24 Triệu

Doanh số

Lập kế hoạch, kiểm soát việc thực hiện Target và chỉ số kinh doanh (UPT, APT, CR).

Chia các chỉ số cho nhân sự trong cửa hàng (Target, UPT, APT, CR) và đảm bảo các nhân sự trong của hàng hiểu và thúc đẩy từng nhân sự đạt được chỉ tiêu đặt ra.

Quản lý thu chi tại cửa hàng để đảo bảo cửa hàng luôn đạt mức lợi nhuận tối đa.

Khách hàng

Có tập khách hàng thân thiết riêng tại cửa hàng và quản lý chăm sóc khách hàng.

Kiểm soát và chủ động xử lý các tình huống phát sinh trong trải nghiệm khách hàng tại cửa hàng.

Cải tiến và đề xuất nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Quản lý nhân sự

Thực hiện và duy trì hệ thống chính sách của Công ty, giải quyết các quan hệ lao động nhằm ổn định nhân sự, tạo động lực cho nhân viên.

Đảm bảo năng suất lao động của từng thành viên trong cửa hàng.

Kiểm soát thời gian làm việc của nhân viên tại cửa hàng theo thời gian làm việc quy định của công ty.

Kiểm soát các trường hợp nghỉ ốm, nghỉ có việc, nghỉ không lương, nghỉ phép...

Đào tạo đội ngũ nhân viên tại cửa hàng

Phối hợp tuyển dụng nhân sự tại cửa hàng.

Luôn đảo bảo nhân sự kế thừa tại các vị trí trong cửa hàng.

Đào tạo kiến thức căn bản và kĩ năng cho nhân viên: Kiến thức sản phẩm, kiến thức hệ thống, kĩ năng bán hàng, kĩ năng xử lý tình huống.

Phát triển đội ngũ nhân viên kế thừa thông qua các hành động coaching, quan sát theo dõi và training các kiến thức phù hợp.

Hàng hóa

Theo dõi hàng hoá tại cửa hàng và đưa feedback cho quản lý trực tiếp (mẫu bán chạy, bán chậm, không bán được).

Đề xuất hàng hoá, luân chuyển giữa các cửa hàng.

Theo dõi tồn kho phải luôn cân bằng với số bán, kiểm soát mất mát tại cửa hàng.

Bảo quản hàng hoá ở trạng thái tốt nhất: còn nguyên tag giá, không hư hỏng.

Báo cáo

Ngày: Daily checklist, thu-chi, bàn giao thông tin, kiểm kê, KPI khách hàng, KPI sales, daily Sales.

Tuần: Weekly Briefing.

Tháng: KPI Khách hàng, KPI Sales, Planning Target, Monthly Briefing.

Báo cáo đột xuất theo yêu cầu

Hình ảnh cửa hàng: phối hợp chặt chẽ với VM để

Tiến hành trưng bày cửa hàng theo yêu cầu của hàng.

Quản lý toàn bộ layout tại cửa hàng và có hướng đề xuất phù hợp với tình hình kinh doanh tại cửa hàng.

Quản lý các vật dụng VM trong cửa hàng.

Khác

Kiểm soát các hoạt động tại quầy Cashier, đảm bảo đạt tiêu chuẩn, không gian lận.

Kiểm soát hoạt động làm việc tại kho hàng, các vị trí luôn được phân công rõ ràng và các công việc đều hoàn thành đúng hạn.

Thực hiện công việc phát sinh theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức sâu rộng về hoạt động ngành bán lẻ.

Có từ 3 năm kinh nghiệm trong Quản lý bán lẻ, Quản lý cửa hàng. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về thời trang cao cấp.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về thời trang cao cấp

Có khả năng quản lý tốt, điều phối, tổ chức công việc một cách khoa học và hiệu quả.

Kỹ năng quản lý, giao tiếp, tổ chức, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh tốt.

Có khả năng đào tạo và phát triển nhân viên theo các cấp bậc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM DUY ANH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và tiếp cận với các thương hiệu thời trang cao cấp hàng đầu thế giới.

Thu nhập cạnh tranh theo đúng năng lực gồm: lương cơ bản + hoa hồng, thưởng target, lương tháng 13...

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM DUY ANH Pro Company

