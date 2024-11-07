Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH DILY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140A Lê Văn Sỹ, Phường 10, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

Bán hàng và tư vấn sản phẩm thời trang cho khách hàng.

Trưng bày và sắp xếp hàng hóa sao cho bắt mắt và thu hút khách hàng.

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng.

Quản lý hàng hóa, kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi trưng bày.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Làm việc theo ca theo sự sắp xếp của cửa hàng.

Thực hiện các báo cáo bán hàng theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo khi nhận việc.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, thái độ thân thiện.

Có khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao.

Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận trong công việc.

Có trách nhiệm, chủ động trong công việc được giao.

Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

Có đam mê với thời trang.

Tại CÔNG TY TNHH DILY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 25.000 VNĐ/giờ

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DILY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin