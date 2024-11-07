Tuyển Bán hàng thời trang 160STORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại 160STORE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Trần Hưng Đạo, Quận 1
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận
Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng.
Sắp xếp, trưng bày, bảo quản, quản lý, chăm sóc hàng hóa.
Vệ sinh quầy kệ, bảo đảm cửa hàng luôn sạch sẽ và đẹp mắt.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có lịch học ít hơn 3 buổi/tuần
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng
Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực và có tinh thần làm việc tập thể
Tại 160STORE Thì Được Hưởng Những Gì
- Trao đổi thêm khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại 160STORE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
