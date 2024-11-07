Tuyển Bán hàng thời trang 160STORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trần Hưng Đạo, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng.

Sắp xếp, trưng bày, bảo quản, quản lý, chăm sóc hàng hóa.

Vệ sinh quầy kệ, bảo đảm cửa hàng luôn sạch sẽ và đẹp mắt.

Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có lịch học ít hơn 3 buổi/tuần

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng

Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực và có tinh thần làm việc tập thể

Tại 160STORE Thì Được Hưởng Những Gì

- Trao đổi thêm khi phỏng vấn

