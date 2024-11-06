Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM DUY ANH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và bán hàng tại Cửa hàng.

Trưng bày, chăm sóc, bảo quản sản phẩm theo đúng quy định, tiêu chuẩn thương hiệu.

Giải đáp, tư vấn đáp ứng đúng Nhu cầu khách hàng.

Kiểm kê, kiểm soát hàng hóa theo phân công.

Thực hiện các yêu cầu công việc từ cấp trên.

Thời gian làm việc: 8h/ngày, 6 ngày/tuần (nghỉ 1 ngày/tuần)

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Gì

Có 01 năm kinh nghiệm bán hàng (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thời trang).

Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng.

Kỹ năng bán hàng tốt, ổn định.

Sử dụng Excel, Mail cơ bản.

Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản đáp ứng nhu cầu công việc.

Trung thực, tự tin, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có trách nhiệm, có thể làm việc dưới áp lực cao.

Ngoại hình ưa nhìn.

Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và tiếp cận với các thương hiệu thời trang cao cấp hàng đầu thế giới.

Thu nhập cạnh tranh theo đúng năng lực gồm: lương cơ bản + hoa hồng, thưởng target, lương tháng 13...

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

