Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH COUPLE TX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 194D 194E Pasteur, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Quản lý, vận hành các hoạt động bán hàng trên các kênh Thương mại điện tử (Shopee) bao gồm: Upload nội dung, hình ảnh lên các trang TMĐT, kiểm tra và quản lý tồn kho.

- Theo dõi&tham gia các campaign của sàn.

- Xử lý đơn hàng trên hệ thống trong vòng 24h.

- Kiểm tra, phản hồi tin nhắn của khách hàng. Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về giá cả sản phẩm, dịch vụ dựa trên nhu cầu của khách hàng.

- Giải quyết phản hồi, khiếu nại của khách hàng.

- Lập kế hoạch về hàng hóa, chiến lược giá, tồn kho định kỳ hàng tháng.

- Quản lý, báo cáo doanh thu định kỳ từ các kênh.

- Hỗ trợ hoạt đông livestream.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

- Có kinh nghiệm vận hành sàn TMĐT từ 1 năm trở lên.

- Kỹ năng sử dụng vi tính thành thạo.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, tình huống.

- Kỹ năng tổ chức, quản lý & sắp xếp công việc khoa học.

- Kỹ năng giao tiếp khéo léo, truyền đạt tốt.

- Có khả năng livestream được ưu tiên.

- Năng động, hòa đồng, có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH COUPLE TX Thì Được Hưởng Những Gì

-Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển.

-Mức lương cạnh tranh, phù hợp với khả năng và kinh nghiệm.

-Thưởng KPIs, đánh giá năng lực & xét lương hàng năm.

-Được tham gia đào tạo trong quá trình làm việc.

-Tham gia nhiều hoạt động tháng, teambuilding, du lịch hàng năm.

-Thưởng vinh danh nhân viên thâm niên.

-Thưởng sinh nhật, thăm hỏi các dịp hiếu hỉ.

-Tham gia BHXH, chế độ nghỉ phép năm, chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COUPLE TX

