Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH COUPLE TX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH COUPLE TX
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH COUPLE TX

Bán hàng thời trang

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY TNHH COUPLE TX

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 194D 194E Pasteur, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Quản lý, vận hành các hoạt động bán hàng trên các kênh Thương mại điện tử (Shopee) bao gồm: Upload nội dung, hình ảnh lên các trang TMĐT, kiểm tra và quản lý tồn kho.
- Theo dõi&tham gia các campaign của sàn.
- Xử lý đơn hàng trên hệ thống trong vòng 24h.
- Kiểm tra, phản hồi tin nhắn của khách hàng. Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về giá cả sản phẩm, dịch vụ dựa trên nhu cầu của khách hàng.
- Giải quyết phản hồi, khiếu nại của khách hàng.
- Lập kế hoạch về hàng hóa, chiến lược giá, tồn kho định kỳ hàng tháng.
- Quản lý, báo cáo doanh thu định kỳ từ các kênh.
- Hỗ trợ hoạt đông livestream.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
- Có kinh nghiệm vận hành sàn TMĐT từ 1 năm trở lên.
- Kỹ năng sử dụng vi tính thành thạo.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, tình huống.
- Kỹ năng tổ chức, quản lý & sắp xếp công việc khoa học.
- Kỹ năng giao tiếp khéo léo, truyền đạt tốt.
- Có khả năng livestream được ưu tiên.
- Năng động, hòa đồng, có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH COUPLE TX Thì Được Hưởng Những Gì

-Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển.
-Mức lương cạnh tranh, phù hợp với khả năng và kinh nghiệm.
-Thưởng KPIs, đánh giá năng lực & xét lương hàng năm.
-Được tham gia đào tạo trong quá trình làm việc.
-Tham gia nhiều hoạt động tháng, teambuilding, du lịch hàng năm.
-Thưởng vinh danh nhân viên thâm niên.
-Thưởng sinh nhật, thăm hỏi các dịp hiếu hỉ.
-Tham gia BHXH, chế độ nghỉ phép năm, chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COUPLE TX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH COUPLE TX

CÔNG TY TNHH COUPLE TX

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Pico, 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, việt nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

