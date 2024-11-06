Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM

Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng chi nhánh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 7 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

I. Quản trị hoạt động showroom
- Tổ chức triển khai và giám sát kế hoạch bán hàng của cửa hàng.
- Đề xuất, xây dựng và triển khai các biện pháp cần thiết để thực hiện các chương trình xúc tiến bán hàng, hỗ trợ bán hàng, chăm sóc khách hàng, dịch vụ và marketing để đảm bảo hoàn thành target.
- Theo dõi hàng tồn, hàng bán chậm, hàng bán chạy đề xuất với bộ phận kinh doanh, marketing để thúc đẩy doanh số.
- Theo dõi và kiểm soát lượng hàng xuất - nhập hàng ngày tại cửa hàng
- Trực tiếp kiểm kê hàng hóa trưng bày và kho tại cửa hàng theo định kỳ.
- Tiếp nhận thông tin từ phòng Marketing, triển khai cho Nhân viên bán hàng thực hiện các chương trình bán hàng, nhận và phân bổ, sắp xếp hàng hóa tại cửa hàng để chạy chương trình theo kế hoạch.
- Kết hợp cùng bộ phận CSKH tiếp nhận và giải đáp những thắc mắc của khách hàng.
- Trực tiếp tư vấn bán hàng cho khách hàng.
- Làm báo cáo, tổng hợp phân tích báo cáo tuần/ tháng/ quý/năm về các chỉ tiêu của cửa hàng, để xuất với ban giám đốc để công việc được hiệu quả.
II. Quản trị nhân sự
- Phối hợp P.HCNS tiếp nhận, phân công công việc, đào tạo và quản lý chất lượng nhân viên bán hàng.
- Phối hợp cùng P.HCNS tham gia tuyển dụng, đánh giá định kỳ để đảm bảo bộ máy nhân sự của bộ phận luôn ổn định, đáp ứng yêu cầu của Công ty về định biên nhân sự, chất lượng nhân sự.
- Sắp xếp lịch làm việc, kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên định kỳ
III. Thực hiện các công việc liên quan
- Chịu trách nhiệm phối hợp các bộ phận làm việc với các cơ quan chức năng, các ban ngành khi có việc phát sinh.
- Thực hiện các báo cáo công việc liên quan.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp và Ban giám đốc.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: 22 – 30
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các ngành có liên quan.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trở lên tại vị trí tương đương trong ngành thời trang
- Sử dụng thành thạo vi tính với các phần mềm tiện ích văn phòng
- Có kỹ năng quản lý đội nhóm.

Tại Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 13 triệu + phụ cấp + thưởng doanh thu (có thể thoả thuận cao hơn theo năng lực)
- Đầy đủ phúc lợi theo quy định: BHXH, chế độ Công đoàn, sinh nhật, lễ tết...
- Có cơ hội thăng tiến, cơ hội học hỏi tại môi trường trẻ năng động
- Nhãn hàng sản phẩm hấp dẫn, phù hợp giới trẻ, không gian mua sắm thu hút.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM

Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Ngõ 15 Đường Bùi Ngọc Dương, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

