Tuyển Bán hàng thời trang Facio Shop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại Facio Shop
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1 Đường số 6, Phường 10, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Mục tiêu hàng đầu:
- Triển khai kế hoạch livestream và livestream tự động
- Thực hiện SEO leo top google cho website
- Mở rộng kênh khách hàng trong nước và quốc tế
Các nhiệm vụ khác
- Chỉnh sửa website và sản phẩm trên nền tảng Sapo
- Chăm sóc trang Tiktok page và Tiktok shop, fanpage của công ty
- Chăm sóc trang TMĐT trong nước và quốc tế của công ty
- Hỗ trợ đóng gói, ủi sản phẩm, cắt vải khi cần
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc Marketing hoặc QTKD
- Không cần kinh nghiệm
- Hoạt động cá nhân tốt và hỗ trợ team.
- Hỗ trợ team các công việc được giao khác.
Tại Facio Shop Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo về quản lý Kho
- Được đào tạo về thương mại điện tử, marketing online, đào tạo nâng cao kỹ năng SEO ...
- Được đào tạo chụp ảnh - chỉnh ảnh - clip
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng và chế độ xét duyệt tăng lương và thưởng định kì.
- Có cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc thoải mái – sáng tạo – trẻ trung tạo điều kiện phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Facio Shop
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
