Tuyển Bán hàng thời trang TH FASHION JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12C Nguyễn An Ninh, Dĩ An ...và 28 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn trực tiếp cho khách đến cửa hàng.

Tư vấn sản phẩm theo mẫu chat có sẵn, chốt đơn lên hệ thống.

Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm của Công ty.

Dọn dẹp , sắp xếp cửa hàng.

Thực hiện theo công việc của cấp trên giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân, làm việc xoay ca.

Nhiệt tình, trung thực, có chí cầu tiến.

Có kiến thức về thời trang, đặc biệt là thời trang dành cho phụ nữ trung niên.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, biết livestream

Không vướng bận lịch học.

Thái độ nghiêm túc khi làm việc.

Nói chuyện dễ nghe, nhẹ nhàng.

Tại TH FASHION JOINT STOCK COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc trả 100% lương.

Thưởng năng suất hàng tháng, thưởng lương tháng 13.

Mức thu nhập trung bình từ 7 - 10 triệu

Phụ cấp 650.000/ tháng tiền ăn trưa và 5.000/ngày tiền gửi xe + thưởng doanh số bán hàng

Xoay ca linh hoạt 1 tuần nghỉ 1 ngày ko cố định

Cấp đồng phục làm việc miễn phí

Đào tạo từ A-Z về sales thời trang (online, offline, vận hành cửa hàng, logistics,...)

Làm trong môi trường 9x năng động, thân thiện

Được làm việc trong công ty thời trang phát triển nhanh, đa dạng sản phẩm

Được chỉ dẫn tận tình từ các anh chị đi trước

Lộ trình thăng tiến rõ ràng: trở thành Teamlead, quản lý cửa hàng, quản lý nhãn hãng, định hướng phát triển lâu dài

Phúc lợi cá nhân khác như: quà sinh nhật, quà tặng 8/3, 20/10, trung thu, team building, quà các dịp lễ tết, du lịch hàng năm,…

BHXH, BHYT, BHTN, 14 ngày phép có lương/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TH FASHION JOINT STOCK COMPANY

