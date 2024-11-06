Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: 210 Phan Bội Châu, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, TP Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Chào đón khách ghé thăm, giới thiệu, tư vấn các sản phẩm ghế massage, máy chạy bộ và các thiết bị thể thao tại Showroom cho khách hàng

- Hàng ngày, tiếp nhận Data từ Công ty để liên lạc tới khách hàng thực hiện quá trình tư vấn, bán hàng

- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trong quá trình giao hàng và sau bán hàng

- Đảm bảo vệ sinh Showroom luôn sạch sẽ, gọn gàng

- Báo cáo công việc với quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 18-28 tuổi

- Có kinh nghiệm liên quan đến bán hàng, sale, telesale, cskh,.... trên 6 tháng trở lên

- Nhanh nhẹn, trung thực, thật thà

- Ham học hỏi, chăm chỉ, làm việc theo ca xoay linh hoạt

- Sử dụng được tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 09 - 13 triệu/tháng ( Lương cơ bản 6,5 - 7,5 triệu/tháng + phụ cấp+ thưởng...)

- Thử việc nhận 100% lương

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

- Được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ

- Cơ hội thăng tiến trong công việc như: quản lý cửa hàng,giám sát kinh doanh,....

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

- Tăng lương 01 lần/năm, tăng lương đột xuất nếu có thành tích xuất sắc vượt trội

- Du lịch, team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

