Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17 - 19 - 21 Nguyễn Chí Thanh, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện công tác bán hàng cho các khách hàng lẻ, công ty, cơ quan, doanh nghiệp nhằm đạt được doanh số theo chỉ tiêu được giao.

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

Cung cấp thông tin đầy đủ chính xác và linh hoạt tiến trình thanh toán đến khách hàng tạo điều kiện đôn đốc thu hồi công nợ trong thời gian quy định theo kế hoạch Trung tâm đề ra.

Cung cấp kịp thời các chính sách, chương trình bán hàng mới đến khách hàng bằng các hình thức trực tiếp/gián tiếp qua đó kích thích khách hàng phát sinh nhu cầu mua sắm.

Điều tra, nắm bắt, thu thập thông tin về tình hình, sự biến động và xu thế của thị trường. Từ đó làm cơ sở phân tích, đánh giá về tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra những đề xuất bán hàng hợp lý, hiệu quả với cấp Quản lý nhằm mở rộng thị phần tại khu vực được giao.

Phối hợp với các Bộ phận liên quan thực hiện lưu trữ thông tin khách hàng tiềm năng đầy đủ, chính xác. Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, tạo mối quan hệ mật thiết nhằm nắm bắt kịp thời nhu cầu và tư vấn các giải pháp mua hàng có lợi cho khách hàng từ các chính sách của Công ty.

Chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả bán hàng và các giao dịch do mình phụ trách.

Báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình kinh doanh và những vấn đề khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Chủ động nghiên cứu, đề xuất triển khai các ý tưởng, các kế hoạch, các giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc chuyên môn

Thường xuyên chủ động cập nhật, trao dồi kiến thức, phát triển các kỹ năng chuyên môn nhằm sẵn sàng đáp ứng kịp thời cho yêu cầu công việc.

Nhiệt tình chia sẻ, đóng góp ý kiến cũng như tích cực tham gia vào các hoạt động, các sự kiện của công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật ...

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Có kiến thức khá về kinh tế, xã hội, thị trường kinh doanh bán sỉ, dự án về các sản phẩm điện máy, Kỹ thuật số ...

Am hiểu hiểu sâu về các sản phẩm kinh doanh phụ trách.

Có kỹ năng tìm kiếm, tư vấn, giao tiếp và thuyết phục tốt với khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp.

Có kỹ năng phán đoán và xử lý tình huống tốt trong bán hàng.

Có khả năng chịu áp lực tốt về doanh số bán hàng.

Sử dụng vi tính văn phòng tốt, trình độ trung cấp trở lên.

Biết Anh ngữ giao tiếp cơ bản.

Thái độ, hành vi: Năng động, nhạy bén, quyết đoán và đam mê với công việc kinh doanh, kiên trì tận tâm với công việc và hết lòng trong công việc phục vụ khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương thử việc

Tham gia bảo hiểm xã hội full lương ngay từ tháng đầu tiên nhận việc

Phụ cấp đa dạng

15 ngày phép/ năm

Thưởng KPI, Lễ, Tết

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn

Mua bảo hiểm sức khoẻ cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin