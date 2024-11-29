Tuyển Bán hàng điện máy Công ty cổ phần mạng trực tuyến META làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty cổ phần mạng trực tuyến META

Bán hàng điện máy

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện máy Tại Công ty cổ phần mạng trực tuyến META

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Nghe điện thoại khách hàng gọi đến đặt hàng sản phẩm điện máy, điện lạnh, đồ gia dụng, đồ dùng văn phòng đang bán trên website công ty.
- Tiếp nhận nhu cầu mua hàng từ khách qua: tin nhắn, website, zalo...
- Data nóng 100% không phải đi tìm khách hàng (Khách hàng đã có nhu cầu đặt mua sản phẩm và để lại thông tin liên hệ)
- Tư vấn sản phẩm, các chương trình khuyến mãi đi kèm.
- Báo giá sản phẩm và hình thức thanh toán.
- Chốt đơn hàng và tạo đơn hàng.
- Hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục thanh toán và nhận hàng.
Thời gian làm việc: Giờ Hành chính (T2-sáng T7) từ 8h00' đến 17h30'. Ngoài ra sẽ có ca trực buổi tối đến 19h00 tại HN và 20h00 tại HCM (2-3 buổi/tuần) và ca trực vào chiều thứ 7 và CN (giờ hành chính tới 17h30, mỗi tháng trực 1-2 buổi). Làm thêm giờ sẽ được tính lương thêm giờ theo đúng quy định.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- YC từ trung cấp trở lên
- Nam/Nữ đam mê kiếm tiền, yêu thích công việc bán hàng

Tại Công ty cổ phần mạng trực tuyến META Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện. Được đào tạo bài bản và chi tiết bởi Quản lý và đồng nghiệp rất có tâm và dễ mến.
- Thu nhập trung bình từ 8-15 triệu/tháng (cao hơn tùy khả năng, mức tối thiểu thấp nhất cho người mới bắt đầu làm có thể đạt được là 8 triệu/tháng)
- Mỗi nhân viên được trang bị 01 laptop khi làm việc tại công ty.
- Thử việc hưởng 120% lương cứng.
- Chế độ nghỉ phép hằng năm 12 ngày/năm, đóng BHXH, BHYT.. theo quy định của pháp luật.
- Lương tháng 13..., thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt theo quy định của công ty.
- Xét khen thưởng và tăng lương theo tỷ lệ quy định của công ty.
- Có cơ hội sắm các mặt hàng: gia dụng, điện lạnh, y tế sức khỏe ... với giá ưu đãi dành cho nhân viên công ty.
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch, Teambuilding của Công ty.
- Các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định của Công ty.
- Nhiều chính sách ưu đãi dành cho nhân viên gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần mạng trực tuyến META

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần mạng trực tuyến META

Công ty cổ phần mạng trực tuyến META

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 56 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

