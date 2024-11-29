Tuyển Bán hàng điện máy Công ty cổ phần mạng trực tuyến META làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Nghe điện thoại khách hàng gọi đến đặt hàng sản phẩm điện máy, điện lạnh, đồ gia dụng, đồ dùng văn phòng đang bán trên website công ty.

- Tiếp nhận nhu cầu mua hàng từ khách qua: tin nhắn, website, zalo...

- Data nóng 100% không phải đi tìm khách hàng (Khách hàng đã có nhu cầu đặt mua sản phẩm và để lại thông tin liên hệ)

- Tư vấn sản phẩm, các chương trình khuyến mãi đi kèm.

- Báo giá sản phẩm và hình thức thanh toán.

- Chốt đơn hàng và tạo đơn hàng.

- Hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục thanh toán và nhận hàng.

Thời gian làm việc: Giờ Hành chính (T2-sáng T7) từ 8h00' đến 17h30'. Ngoài ra sẽ có ca trực buổi tối đến 19h00 tại HN và 20h00 tại HCM (2-3 buổi/tuần) và ca trực vào chiều thứ 7 và CN (giờ hành chính tới 17h30, mỗi tháng trực 1-2 buổi). Làm thêm giờ sẽ được tính lương thêm giờ theo đúng quy định.

Yêu Cầu Công Việc

- YC từ trung cấp trở lên

- Nam/Nữ đam mê kiếm tiền, yêu thích công việc bán hàng

Tại Công ty cổ phần mạng trực tuyến META Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện. Được đào tạo bài bản và chi tiết bởi Quản lý và đồng nghiệp rất có tâm và dễ mến.

- Thu nhập trung bình từ 8-15 triệu/tháng (cao hơn tùy khả năng, mức tối thiểu thấp nhất cho người mới bắt đầu làm có thể đạt được là 8 triệu/tháng)

- Mỗi nhân viên được trang bị 01 laptop khi làm việc tại công ty.

- Thử việc hưởng 120% lương cứng.

- Chế độ nghỉ phép hằng năm 12 ngày/năm, đóng BHXH, BHYT.. theo quy định của pháp luật.

- Lương tháng 13..., thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt theo quy định của công ty.

- Xét khen thưởng và tăng lương theo tỷ lệ quy định của công ty.

- Có cơ hội sắm các mặt hàng: gia dụng, điện lạnh, y tế sức khỏe ... với giá ưu đãi dành cho nhân viên công ty.

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch, Teambuilding của Công ty.

- Các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định của Công ty.

- Nhiều chính sách ưu đãi dành cho nhân viên gắn bó lâu dài.

