Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: 155 Nguyễn Thái Học, P. 7, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Bà Rịa ...và 27 địa điểm khác, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và bán hàng máy điều hòa và một số sản phẩm khác của Karofi

Đảm bảo hàng hoá tại bộ phận được trưng bày đầy đủ, đúng quy cách

Cập nhật thường xuyên thông tin về sản phẩm, các chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại của công ty và của đối thủ cạnh tranh trên thị trường

Tạo lập mối quan hệ với khách hàng

Đảm bảo doanh số bán hàng

Báo cáo công việc hàng ngày.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, Nam/Nữ

Ứng viên đã có trên 6 tháng kinh nghiệm PG/ PB/ Tư Vấn Bán Hàng tại các siêu thị (Ngành hàng điện máy, gia dụng,...)

Ngoại hình khá (Nam trên 1m65, Nữ trên 1m55), giao tiếp tốt

Trung thực, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc

Có tư duy hương tới khách hàng, cam kết vượt trội và đổi mới mỗi ngày.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 - 15 triệu ++. Gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng

Hưởng chính sách bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo luật Lao Động ngay sau khi kí hợp đồng chính thức sau 2 tháng thử việc

Thưởng ngày lễ, tết, du lịch teambuilding hàng quý và hàng năm

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rộng mở

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm

Thời gian làm việc: nghỉ 1 buổi/tuần

Xoay ca 9h - 17h, 13h - 21h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

