Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện máy Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế: 155 Nguyễn Thái Học, P. 7, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa
- Vũng Tàu, TP Bà Rịa ...và 27 địa điểm khác, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và bán hàng máy điều hòa và một số sản phẩm khác của Karofi
Đảm bảo hàng hoá tại bộ phận được trưng bày đầy đủ, đúng quy cách
Cập nhật thường xuyên thông tin về sản phẩm, các chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại của công ty và của đối thủ cạnh tranh trên thị trường
Tạo lập mối quan hệ với khách hàng
Đảm bảo doanh số bán hàng
Báo cáo công việc hàng ngày.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, Nam/Nữ
Ứng viên đã có trên 6 tháng kinh nghiệm PG/ PB/ Tư Vấn Bán Hàng tại các siêu thị (Ngành hàng điện máy, gia dụng,...)
Ngoại hình khá (Nam trên 1m65, Nữ trên 1m55), giao tiếp tốt
Trung thực, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc
Có tư duy hương tới khách hàng, cam kết vượt trội và đổi mới mỗi ngày.
Ứng viên đã có trên 6 tháng kinh nghiệm PG/ PB/ Tư Vấn Bán Hàng tại các siêu thị (Ngành hàng điện máy, gia dụng,...)
Ngoại hình khá (Nam trên 1m65, Nữ trên 1m55), giao tiếp tốt
Trung thực, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc
Có tư duy hương tới khách hàng, cam kết vượt trội và đổi mới mỗi ngày.
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8 - 15 triệu ++. Gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng
Hưởng chính sách bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo luật Lao Động ngay sau khi kí hợp đồng chính thức sau 2 tháng thử việc
Thưởng ngày lễ, tết, du lịch teambuilding hàng quý và hàng năm
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rộng mở
Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm
Thời gian làm việc: nghỉ 1 buổi/tuần
Xoay ca 9h - 17h, 13h - 21h
Hưởng chính sách bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo luật Lao Động ngay sau khi kí hợp đồng chính thức sau 2 tháng thử việc
Thưởng ngày lễ, tết, du lịch teambuilding hàng quý và hàng năm
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rộng mở
Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm
Thời gian làm việc: nghỉ 1 buổi/tuần
Xoay ca 9h - 17h, 13h - 21h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI