Công việc Bán hàng điện máy

Sự phát triển hệ thống các siêu thị điện máy để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng điện máy ngày càng cao. Với mức lương trung bình từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, vị trí này đã mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp cùng mức thu nhập ổn định.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng điện máy ngày càng tăng cao

1. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng điện máy hiện nay

Nhân viên bán hàng điện máy là người làm việc tại các cửa hàng điện máy hoặc các kênh bán hàng trực tuyến của doanh nghiệp. Họ chịu trách nhiệm giới thiệu và tư vấn sản phẩm điện máy theo nhu cầu của khách hàng.

Công việc chính của nhân viên bán hàng điện máy là tư vấn và bán các sản phẩm điện máy, điện tử như tivi, tủ lạnh, điện thoại, máy tính, hỗ trợ giải đáp, giúp khách hàng lựa chọn được những sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Vị trí này không chỉ đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tốt, nắm vững kiến thức về các sản phẩm mà còn yêu cầu sự kiên nhẫn, khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, mỗi hộ gia đình tại Việt Nam sẽ bỏ ra khoảng 8.4 triệu đồng cho thiết bị gia dụng. Với quy mô dân số khoảng 100 triệu người cùng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng kéo theo nhu cầu mở rộng quy mô của các siêu thị điện máy (Theo Báo Thanh Niên).

Hiện nay các công ty, cửa hàng điện máy cần tuyển dụng nhân viên điện máy với số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường, nâng cao doanh thu. Đồng thời với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống thương mại điện tử, người tiêu dùng có xu hướng mua sắm online. Vậy nên nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng điện máy không chỉ giới hạn tại các cửa hàng mà còn mở rộng ra các kênh bán hàng trực tuyến.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng điện máy được mở rộng ra các kênh bán hàng trực tuyến

2. Mức lương trung bình của nhân viên bán hàng điện máy

Theo khảo sát,mức lương của nhân viên bán hàng điện máy trung bình từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ. Tuy nhiên mức lương này có sự thay đổi tùy thuộc vào kinh nghiệm, nơi làm việc.

Mức lương theo vị trí

Việc làm nhân viên bán hàng tại trung tâm điện máy Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Hoàng Hà Mobile 6.000.000 – 7.000.000 FPT Shop 6.000.000 - 9.000.000 Điện máy HC 6.000.000 - 10.000.000 CellphoneS 7.000.000 - 10.000.000 MediaMart 7.000.000 - 10.000.000 Thế giới di động 7.000.000 - 12.000.000 Điện máy xanh 8.000.000 -12.000.000

Mức lương của nhân viên bán hàng điện máy phụ thuộc vào kinh nghiệm, nơi làm việc

Lưu ý: Tại một số cửa hàng điện máy, ngoài lương cơ bản, nhân viên còn được nhận thêm các khoản thưởng hoặc phụ cấp nếu hoàn thành tốt công việc, đạt chỉ tiêu doanh số. Dưới đây là mức lương nhân viên bán hàng điện máy sẽ nhận được:

3. Một số cửa hàng điện máy nổi tiếng tại Việt Nam hiện nay

Nhu cầu sử dụng các sản phẩm điện máy hiện nay đang gia tăng nhanh chóng đặc biệt tại các thành phố lớn. Các chuỗi cửa hàng điện máy lớn dần mở rộng quy mô ra khắp các tỉnh thành trên cả nước để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là một số cửa hàng điện máy nổi tiếng hiện nay:

3.1. Điện máy xanh

Siêu thị Điện máy Xanh thành lập từ năm 2010, thuộc công ty cổ phần Thế Giới Di Động. Đây là một trong những chuỗi cửa hàng điện máy với quy mô lớn, có mặt ở hầu hết tại các tỉnh thành. Tính đến thời điểm hiện tại, điện máy xanh sở hữu 3368 siêu thị tọa lạc tại 63 tỉnh thành lớn cùng hơn 10.000 nhân viên (Theo dữ liệu từ Vietdata).

Tại siêu thị Điện máy Xanh bạn có thể dễ dàng tìm kiếm những sản phẩm chất lượng đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Với mức giá hợp lý, nhiều ưu đãi hấp dẫn cùng chính sách đổi trả hàng linh hoạt, siêu thị đã thu hút được lượng lớn khách hàng đến mua sắm mỗi ngày.

Điện máy Xanh thu hút lượng lớn khách mua sắm mỗi ngày

3.2. Thế giới di động

Thế Giới Di Động là một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu được thành lập vào năm 2004. Hệ thống công ty phát triển mạnh với chuỗi cửa hàng lớn như Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh chuyên cung cấp các sản phẩm công nghệ, điện máy và hàng tiêu dùng. Với dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, chính sách đổi trả hợp lý, công ty luôn được người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn trong nhiều năm qua.

3.3. FPT Shop

FPT Shop thuộc công ty cổ phần kỹ thuật số FPT, bắt đầu hoạt động từ tháng 8 năm 2007. Hệ thống cửa hàng FPT liên tục phát triển mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tính đến 6 tháng đầu năm 2023, chuỗi FPT Shop có 800 cửa hàng, trong đó có 585 cửa hàng bán gia dụng.

FPT Shop cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm điện máy uy tín với mức giá hợp lý. Hiện nay khách hàng có thể dễ dàng mua sắm trực tiếp tại cửa hàng hoặc qua website chính thức.

3.4. Điện máy HC

Trung tâm Điện máy HC là một trong những chuỗi cửa hàng điện máy lâu đời được thành lập năm 2006. Điện máy HC xây dựng được danh tiếng nhờ cung cấp sản phẩm điện tử, điện lạnh với thiết kế đa dạng, mức giá hợp lý cùng chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Hiện siêu thị điện máy HC có quy mô 41 chi nhánh khắp các tỉnh thành với 5 ngành hàng mũi nhọn: Điện tử, Điện lạnh, Gia dụng, Công nghệ Thông tin, Điện thoại & Thiết bị Giải trí số. Phân phối hơn 20.000 sản phẩm điện máy từ các hãng nổi tiếng trên thế giới như Samsung, Electrolux, LG, Toshiba, Panasonic…

Với mục tiêu trở thành một trong những hệ thống bán lẻ điện máy hàng đầu Việt Nam, HC đã không ngừng phát triển, cải tiến chất lượng dịch vụ để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng.

3.5. CellphoneS

CellphoneS là một trong những hệ thống điện máy lớn chuyên cung cấp thiết bị công nghệ như điện thoại, máy tính bảng laptop… Các sản phẩm tại cửa hàng thuộc thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng cao. Với dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm, CellphoneS đã trở thành một địa chỉ đáng tin cậy cho những ai yêu thích và muốn trải nghiệm các sản phẩm công nghệ.

CellphoneS là địa chỉ cung cấp các sản phẩm công nghệ uy tín, chất lượng cao

3.6. Hoàng Hà Mobile

Hoàng Hà Mobile được thành lập từ năm 1996 chuyên cung cấp sản phẩm từ thương hiệu nổi tiếng được người tiêu dùng ưa chuộng như Apple, Samsung, Oppo… Ngoài điện thoại thông minh, cửa hàng còn kinh doanh laptop, đồng hồ, máy tính bảng thế hệ mới nhất theo xu hướng thị trường.

Hiện nay Hoàng Hà Mobile có tới hơn 100 cửa hàng trên khắp cả nước, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn. Với mức giá hợp lý cùng các chương trình ưu đãi hấp dẫn, Hoàng Hà mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm hiện đại và tiện lợi nhất.

3.7. MediaMart

Công ty cổ phần MediaMart là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp các sản phẩm điện máy chất lượng tại Việt Nam. Tại đây chuyên cung cấp các sản phẩm điện tử, điện lạnh của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Sony, Toshiba, Nokia… Hiện nay công ty dần mở rộng quy mô với các hệ thống siêu thị điện máy lớn cùng website trực tuyến đầy đủ thông tin về các sản phẩm điện tử, điện máy, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn.

3.8. Phong Vũ

Phong Vũ là hệ thống bán điện máy uy tín được thành lập từ năm 1997. Với nhiều năm hoạt động, chuỗi cửa hàng điện máy Phong Vũ ngày càng phát triển mở rộng, khẳng định vị thế trên thị trường. Phong Vũ sở hữu hệ thống mua sắm online tiện lợi, giao hàng nhanh và chính sách ưu đãi hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

3.9. Nguyễn Kim

Năm 1992 cửa hàng chuyên về điện tử điện lạnh đầu tiên của Nguyễn Kim được thành lập tại quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh. Không lâu sau đó cửa hàng đã phát triển mở rộng quy mô trở thành trung tâm điện tử hàng đầu và đổi tên thành Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim.

Trong suốt gần hơn 30 năm trung tâm không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, xây dựng hệ thống đạt chuẩn quốc tế. Đồng thời tuyển dụng nhân viên bán hàng điện máy nhiều để nhằm chăm sóc khách hàng chu đáo nhất. Đây là địa chỉ mua sắm điện máy lý tưởng để khách hàng mua sắm trực tiếp hoặc trực tuyến.

3.10. PICO

Pico là địa chỉ mua sắm điện máy uy tín hàng đầu được người tiêu dùng lựa chọn. Trong hơn 10 năm hoạt động, trung tâm đã nỗ lực giành được nhiều giải quý giá trong và ngoài nước, khẳng định vị thế của mình trên thị trường điện máy. Đến với Pico khách hàng sẽ được trải nghiệm các dòng sản phẩm điện máy với tính năng hiện đại với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tận tình hướng dẫn.

Ngoài những siêu thị điện máy nổi tiếng, lâu năm, còn có nhiều cơ sở điện máy uy tín và nhỏ lẻ khác, nếu ứng viên có nhu cầu tìm việc làm bán hàng điện máy thì có thể truy cập vào website job3s để tham khảo cụ thể hơn.

4. Mô tả chi tiết công việc của nhân viên bán hàng điện máy

Nhân viên bán hàng điện máy là người trực tiếp tư vấn, giới thiệu và thuyết phục khách hàng lựa chọn các sản phẩm điện tử, điện máy phù hợp với nhu cầu. Vậy nên các doanh nghiệp thường tuyển dụng nhân viên bán hàng điện máy để thực hiện các công việc như:

Tư vấn hỗ trợ khách hàng : Công việc chính của nhân viên bán hàng điện máy giới thiệu các sản phẩm dựa trên nhu cầu của khách hàng. Trong quá trình tư vấn nhân viên bán hàng cần giải thích rõ về tính năng, tiện ích, ưu điểm của sản phẩm. Bên cạnh đó hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, tư vấn chế độ bảo hành cùng những ưu đãi đang được áp dụng.

Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh : Theo dõi doanh số bán hàng và báo cáo kết quả công việc cho quản lý. Tại một số cửa hàng điện máy có thể yêu cầu nhân viên bán hàng hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao. Cập nhật thường xuyên thông tin về sản phẩm để tư vấn hỗ trợ khách hàng tốt nhất.

Quản lý và trưng bày sản phẩm: Nhân viên bán hàng chịu trách nhiệm sắp xếp, trưng bày sản phẩm hợp lý và đẹp mắt để tạo ấn tượng tốt đối với khách hàng. Bên cạnh đó nhân viên cũng cần kiểm tra số lượng, tình trạng của sản phẩm trong cửa hàng, báo cáo khi có hư hỏng hoặc thiếu hụt sản phẩm.

Hỗ trợ các bộ phận khác: Để đảm bảo hiệu quả công việc, nhân viên bán hàng cần phối hợp với bộ phận kỹ thuật để lắp đặt, hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho khách hàng khi cần. Đồng thời thực hiện các yêu cầu từ quản lý khi thực hiện các sự kiện, chương trình quảng cáo sản phẩm.

Nhân viên bán hàng chịu trách nhiệm sắp xếp, trưng bày sản phẩm hợp lý

5. Yêu cầu công việc đối với việc làm bán hàng điện máy

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng điện máy ngày càng tăng kèm theo những yêu cầu cao đối với công việc bao gồm kỹ năng, kiến thức và phẩm chất cần thiết. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ứng viên cần đáp ứng được những yêu cầu cơ bản như:

Kỹ năng giao tiếp: Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp nhân viên bán hàng hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, từ đó tư vấn chọn các sản phẩm phù hợp. Giao tiếp tốt còn giúp xây dựng mối quan hệ thân thiện, tạo sự tin tưởng đối với khách hàng. Đồng thời kỹ năng này còn hỗ trợ nhân viên xử lý các tình huống phức tạp khi bán hàng.

Hiểu biết về sản phẩm: Nhân viên bán hàng điện máy cần nắm vững các thông tin về công dụng, thông số kỹ thuật, ưu điểm của sản phẩm để giới thiệu với khách hàng. Bên cạnh đó cần cập nhật xu hướng công nghệ, các sản phẩm mới trên thị trường để hỗ trợ khách mua hàng với trải nghiệm tốt nhất.

Trình độ học vấn: Khi ứng tuyển vào vị trí nhân viên bán hàng điện máy, ứng viên cần có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc cao đẳng. Kinh nghiệm làm việc không phải là yêu cầu bắt buộc vì một số công ty, cửa hàng sẽ thực hiện các khóa đào tạo nhân viên mới. Tuy nhiên nếu từng có kinh nghiệm bán hàng sẽ được ưu tiên và có mức thu nhập cao hơn.

Kỹ năng làm việc nhóm: Đây là một kỹ năng quan trọng giúp tăng doanh thu cho cửa hàng hiệu quả. Bên cạnh thực hiện công việc bán hàng, nhân viên cần hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành mục tiêu doanh số hoặc các công việc chung trong cửa hàng.

Phẩm chất cá nhân: Môi trường kinh doanh thường có nhiều áp lực từ doanh số hoặc gặp những khách hàng khó tính. Vậy nên nhân viên bán hàng cần có sự kiên nhẫn, khả năng chịu áp lực cao. Đồng thời, họ cũng cần phải có tinh thần làm việc tích cực, thái độ lịch sự, thân thiện, đặc biệt cẩn thận xử trí những tình huống phức tạp.

Tuyển dụng nhân viên bán hàng điện máy yêu cầu cần có kỹ năng giao tiếp tốt khi tư vấn bán hàng

6. Khu vực tuyển dụng nhân viên bán hàng điện máy nhiều nhất

Các doanh nghiệp, cửa hàng điện máy ngày càng mở rộng thị trường kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng điện máy ngày càng lớn, đặc biệt tại các thành phố lớn. Dưới đây là một số khu vực có nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng điện máy nhiều nhất:

Tuyển dụng nhân viên bán hàng điện máy tại Thành phố Hà Nội

Thị trường tiêu dùng điện tử, điện máy tại Hà Nội ngày càng mở rộng với đa dạng sản phẩm như tivi, tủ lạnh máy giặt, điện thoại thông minh… Các công ty, doanh nghiệp lớn cần nhiều nhân viên bán hàng điện máy để tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm.

Bên cạnh đó các chuỗi cửa hàng điện máy mở rộng quy mô với nhiều chương trình khuyến mãi nên luôn cần nhân viên bán hàng để đáp ứng nhu cầu khách hàng, đồng thời tăng doanh thu.

Tuyển dụng nhân viên bán hàng điện máy tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, mật độ dân số đông, mức thu nhập cao. Sự phát triển các sản phẩm công nghệ mới với nhiều tính năng hiện đại cùng các chương trình khuyến mãi lớn, hội chợ đã thu hút lượng lớn người tiêu dùng. Từ đó mở rộng cơ hội việc làm cho các nhân viên bán hàng điện máy tại các công ty, siêu thị.

Tuyển dụng nhân viên bán hàng điện máy​ tại Thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố có nền kinh tế phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm điện máy của người dân ngày càng tăng cao cùng sự mở rộng của các chuỗi cửa hàng điện máy lớn như Điện Máy Xanh, MediaMart và Pico kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng điện máy càng lớn.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng điện máy ngày càng cao tại các thành phố

Dưới đây là thông tin liên hệ của một số trung tâm điện máy lớn uy tín chất lượng hiện nay:

Công ty/cửa hàng Lĩnh vực Địa chỉ Thông tin liên hệ Điện máy Xanh Điện máy Số 128 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 1800 1061 Website: https://www.dienmayxanh.com/ Thế Giới Di Động Điện tử, Điện máy Số 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1 Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 1800 1060 Website: https://www.thegioididong.com/ FPT Shop Điện máy Số 261-263 Khánh Hội, P.5, Q.4, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 1800 6601

Website: https://fptshop.com.vn/ Điện máy HC Điện máy VHC Tower, 399 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: 1800 1788

Website: http://hc.com.vn/ CellphoneS Điện tử Số 543 Đường Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Điện thoại: 02871000218 Website: https://cellphones.com.vn/ Hoàng Hà Mobile Điện tử Số 28 Đường Trần Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội Điện thoại: 19002091 Website: https:///hoanghamobile.com/ MediaMart Điện máy Số 29F Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội Điện thoại: 1900 6788 Website: https://mediamart.vn/ Phong Vũ Điện máy Số 77/2A Điện Biên Phủ, P. 25 , Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 18006865 Website: https://phongvu.vn/ Nguyễn Kim Điện máy Số 63-67 đường Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 1800 6800

Website: http://www.nguyenkim.com/ Pico Điện máy Tầng 3, Tòa nhà Rivera Park, 173 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Điện thoại: 0904 881 185 Website: https://pico.vn/

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng điện máy ngày càng tăng cao do sự mở rộng về quy mô và chất lượng của các hệ thống siêu thị điện máy trên cả nước. Để trở thành nhân viên bán hàng điện máy yêu cầu ứng viên có nhiều kỹ năng, phẩm chất cần thiết để hoàn thành tốt công việc và sở hữu mức thu nhập mong muốn