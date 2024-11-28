Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Bán hàng điện máy

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Phú Nguyên Plaza, Số 19 Cao Thắng, P.Hồng Sơn, Hồng Sơn, Vinh, Nghệ An, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
Giám sát bán hàng có nhiệm vụ hỗ trợ quản lý trực tiếp triển khai và thực hiện giám sát tại trung tâm được giao. Xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng, nhân viên cấp dưới nhằm hoàn thành mục tiêu kinh doanh đã đề ra.
TRÁCH NHIỆM
Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, đồng thời quản lý tốt chi phí hoạt động nhằm đạt được chỉ tiêu doanh số và hiệu quả kinh doanh được giao.
Thu thập, cập nhật thông tin, giá cả thị trường từ đó có giải pháp đề xuất với Ban Giám đốc trung tâm quyết định chính sách giá bán với các mặt hàng bán chậm, từ đó có thể thu hút khách hàng và giải phóng nhanh hàng tồn kho.
Phối hợp với Khối Kinh doanh nhập hàng để điều chỉnh lượng hàng hóa cần nhập, đổi trả nhà cung cấp, kịp thời cập nhật thông tin, điều chỉnh và ký duyệt bảng giá hàng hóa trưng bày tại quầy hàng nhằm phù hợp với tình hình biến đổi của thị trường.
Giám sát việc thanh toán tiền hàng đúng và đủ theo quy định của công ty nhằm đảo bảo quản lý tốt nhất công nợ bán hàng.
Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thiết kế, trình bày, sắp xếp, trưng bày hàng hóa tại cửa hàng, nhằm tạo những điểm nổi bật cho các sản phẩm đặc trưng và thu hút khách hàng.
Phối hợp với Bộ phận Dịch Vụ & Chăm sóc Khách hàng xử lý các khiếu nại của khách hàng nhằm giải quyết tốt nhất quyền lợi cho khách hàng.
Tuyển dụng, huấn luyện, phân công, động viên và đánh giá các CBNV thuộc phạm vi quản lý nhằm tạo động lực cho CBNV hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Tốt nghiệp Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kinh tế, QTKD ...
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm trong các công ty kinh doanh bán lẻ/hàng tiêu dùng/điện máy/KTS quy mô từ 20 CBNV trở lên.
Có kiến thức tốt về kinh tế, xã hội, tài chính, marketing, thị trường kinh doanh bán lẻ, điện máy, KTS...
Am hiểu hiểu sâu về các sản phẩm kinh doanh của ngành hàng phụ trách
Có kỹ năng phân tích, đánh giá, dự báo tốt về các hoạt động kinh doanh
Có kỹ năng giao tiếp, trình bày, tham vấn tốt.
Có kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc tốt.
Có kỹ năng quản lý, truyền đạt và huấn luyện nhân viên tốt.
Có kỹ năng xử lý, giải tốt các vấn đề có liên quan.
Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.
Sử dụng vi tính văn phòng tốt, trình độ trung cấp trở lên.
Anh ngữ giao tiếp (nghe – nói – đọc – viết), trình độ trung cấp trở lên
Thái độ, hành vi: Năng động, nhạy bén, quyết đoán và đam mê với công việc kinh doanh, luôn sẵn sàng đón nhận các thách thức mới cũng như các nhiệm vụ mới được giao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương thử việc
Tham gia BHXH full lương ngay từ tháng đầu tiên nhận việc
Phụ cấp đa dạng
15 ngày phép/ năm
Thưởng KPI, Lễ, Tết
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn
Mua bảo hiểm sức khoẻ cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 63-65-67 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

