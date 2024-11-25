Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam

Bán hàng điện máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện máy Tại Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 20 đường 34B, phường An Phú, TP Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Duy trì và phát triển công việc kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng qua các kênh bán.
Thiết lập và tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng tiềm năng.
Lập kế hoạch hàng tuần, tháng trình duyệt và thực hiện theo kế hoạch được duyệt.
Nắm rõ được quy trình, quy định bán hàng trong công ty.
Hiểu rõ sản phẩm và chiến lược bán hàng của công ty.
Chăm sóc khách hàng, sử dụng thành thục phần mềm quản lý khách hàng của công ty.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học, Cao đẳng.
Có kĩ năng giao tiếp và kĩ năng lắng nghe tốt.
Giọng nói: dễ nghe, không nói giọng địa phương.
Có khả năng xử lý các tình huống khi bị khách hàng phàn nàn hoặc các vấn đề phát sinh khác.
Tính cách điềm tĩnh, hòa đồng, kiên nhẫn và dễ tạo thiện cảm cho người xung quanh.
Biết ngoại ngữ là một lợi thế.
(Nếu ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.)

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Tổng thu nhập 7-15 triệu. Lương cơ bản từ 6-8 triệu (thêm phụ cấp cơm trưa, xăng xe, điện thoại...).
Làm việc giờ hành chính (8h-12h/ 13h30 – 17h30) từ thứ 2 đến thứ 6 và một thứ bảy cuối cùng của tháng.
Tham gia đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Hưởng các chế độ thưởng cứng của công ty như (Sinh nhật, ngày 30/4 – 1/5, ngày 8/3, Ngày 20/10, lương tháng 13, lễ tết ...).
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm /lần.
Tăng lương 1 năm/lần đối với nhân viên và 1 năm/2 lần đối với cấp quản lý.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung thân thiện, nhiệt huyết, năng động.
Được trang bị điện thoại di động làm việc.
Tham gia các buổi team-building cùng công ty một năm 2 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam

Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 51 tổ dân phố Đông Ngạc 7, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

