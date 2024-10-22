Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Cụm công nghiệp Cư Kuin, Xã Dray Bhăng, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk, Cư Kuin

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Theo dõi bảo trì khắc phục sự cố điện cho toàn nhà máy.

- Lắp đặt, kết nối tủ điện.

- Đảm bảo nguồn điện phục vụ cho sản xuất.

- Theo dõi báo cáo những nguy cơ hư hỏng tiềm năng

- Báo cáo kịp thời cho quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp trung cấp các nghành: Điện, Điện tử, Cơ - điện tử, Tự động hóa, CNTT, Cơ khí....

- Hiểu biết về các thiết bị điện, điện tử tự động hóa, các hệ thống tự động.

- Chăm chỉ, cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao.

- Nhân viên mới sẽ được hướng dẫn và đào tạo miễn phí.

- Ưu tiên ứng viên ở Huyện Cư Kuin, Dak Lak.

- Làm việc theo ca 8 tiếng/ ngày, tăng ca (có phụ cấp).

Tại CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập ổn định, hỗ trợ các khoản phụ cấp khác.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định.

- Công ty hỗ trợ mua BH tai nạn 24/24 cho nhân viên.

- Hỗ trợ cơm giữa ca.

- Thưởng cuối năm.

- Mỗi năm tăng lương một lần.

- Môi trường làm việc hòa đồng, chuyên nghiệp.

- Cơ hội làm việc và tiếp xúc với công nghệ hiện đại của thế giới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON

