Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 172 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thợ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo trì hàng ngày tại chuỗi nhà hàng

Tiến hành sửa chữa, bảo trì các công cụ, dụng cụ nhà hàng

Sửa chữa hệ thống điện, nước, điều hòa

Lắp đặt, đấu mới thiết bị điện, trang thiết bị nhà hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng chuyên ngành cơ điện, cơ khí, điện nước, điện dân dụng, điện điện tử, điện lạnh

Không ngại di chuyển đến các chi nhánh nội thành HCM

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm nhân viên kỹ thuật sửa chữa điện nước, máy móc cho chuỗi siêu thị, tòa nhà,...

Có kinh nghiệm sửa chữa điều hòa, tủ mát, kho đông,...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm full lương Lương thỏa thuận theo năng lực

Môi trường năng động, cơ hội thăng tiến

Lương tháng 13 Thưởng theo KPIs

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin