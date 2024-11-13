Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 172 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thợ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo trì hàng ngày tại chuỗi nhà hàng
Tiến hành sửa chữa, bảo trì các công cụ, dụng cụ nhà hàng
Sửa chữa hệ thống điện, nước, điều hòa
Lắp đặt, đấu mới thiết bị điện, trang thiết bị nhà hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng chuyên ngành cơ điện, cơ khí, điện nước, điện dân dụng, điện điện tử, điện lạnh
Không ngại di chuyển đến các chi nhánh nội thành HCM
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm nhân viên kỹ thuật sửa chữa điện nước, máy móc cho chuỗi siêu thị, tòa nhà,...
Có kinh nghiệm sửa chữa điều hòa, tủ mát, kho đông,...
Không ngại di chuyển đến các chi nhánh nội thành HCM
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm nhân viên kỹ thuật sửa chữa điện nước, máy móc cho chuỗi siêu thị, tòa nhà,...
Có kinh nghiệm sửa chữa điều hòa, tủ mát, kho đông,...
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm full lương Lương thỏa thuận theo năng lực
Môi trường năng động, cơ hội thăng tiến
Lương tháng 13 Thưởng theo KPIs
Môi trường năng động, cơ hội thăng tiến
Lương tháng 13 Thưởng theo KPIs
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI