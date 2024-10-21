Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: 207 Âu Cơ,, TP Hội An

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp tạo ra món ăn cho khách: Buffet sáng, Alacarte, Tiệc Sơ chế nguyên liệu trước khi nấu . Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ làm bếp và sắp xếp khi hết ca. Chịu trách nhiệm về chất lượng và décor hình ảnh của món ăn. Hưỡng dẫn và điều phối các Phụ bếp làm việc. Phối hợp với nhà hàng để ra món đúng yêu cầu của khách. Đảm bảo tất cả yếu tố trong bếp đều đạt theo yêu cầu An Toàn thực phẩm. Làm việc theo sự chỉ đạo của Cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm đứng bếp chính tại các Khách sạn Am hiểu về thực phẩm và ngành dịch vụ nhà hàng,Khách sạn,Tiệc. Có tình thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác tốt, chịu khó học hỏi Có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm, bệnh da liễu hay dị ứng khi tiếp xúc với thực phẩm.

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn;

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

- Hỗ trợ 03 buổi cơm ca/ngày làm việc, nơi lưu trú dành cho CBNV;

- Thưởng các dịp Lễ trong năm;

- Các chế độ nghỉ lễ theo quy định của của Bộ luật lao động;

- Được tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ theo văn hóa Tập đoàn FVG;

- Nghỉ 12 ngày phép/năm;

- Tham gia Teambuilding hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.