Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Quảng Nam thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: 490 Hai Bà Trưng Hội An, TP Hội An

Mô Tả Công Việc

- Vận hành và khai thác hệ thống viễn thông mạng Internet.

- Kiểm tra và khắc phục sự cố hệ thống.

- Thiết kế, lập dự toán các dự án triển khai hạ tầng viễn thông, cống bể ngầm viễn thông

- Giám sát và hỗ trợ thi công để đảm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình

- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành điện tử viễn thông, công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Sử dụng thành thạo Microsoft office và phần mềm thiết kế AutoCAD

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

-Gói thu nhập năm tương đương năng lực.

-Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt.

-Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

