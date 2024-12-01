Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: 490 Hai Bà Trưng Hội An, Quảng Nam, TP Hội An

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành và khai thác hệ thống viễn thông mạng Internet.
Kiểm tra và khắc phục sự cố hệ thống.
Thiết kế, lập dự toán các dự án triển khai hạ tầng viễn thông, cống bể ngầm viễn thông
Giám sát và hỗ trợ thi công để đảm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình
Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành điện tử viễn thông, công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực liên quan.
Sử dụng thành thạo Microsoft office và phần mềm thiết kế AutoCAD
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm tương đương năng lực.
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt.
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung.
Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến không giới hạn.
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

