Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
- Quảng Nam:

- Quảng Nam

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra dụng cụ và Vắc xin
- Kiểm tra, vệ sinh và sắp xếp dụng cụ, vật tư cần thiết để tiêm chủng
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện cho bác sĩ khám bệnh.
- Theo dõi nhiệt độ, độ ẩm tủ bảo quản vắc-xin hàng ngày theo quy định
2. Thực hiện tiêm chủng
- Tiếp đón, điều phối khách hàng vào phòng tiêm.
- Thực hiện quy trình an toàn tiêm chủng theo quy định: định danh người bệnh, thẩm định y lệnh, cân đo (đối với trẻ sơ sinh), hướng dẫn khách hàng (KH) kiểm tra vắc-xin (tên vắc-xin, số lô, hạn dùng...), dán nhãn PID vào lọ thuốc và bơm tiêm.
- Thực hiện tiêm chủng cho khách hàng theo y lệnh.
- Lưu giữ vỏ lọ vắc-xin và bơm kim tiêm theo quy định.
3. Ngoài ra, Điều Dưỡng cũng cần thực hiện tốt những việc sau:
- Thực hiện theo dõi KH và đánh giá lại sau tiêm chủng 30 phút.
- Tham gia cùng với Bác sĩ xử lý ban đầu đối với những ca phản ứng nặng sau tiêm tại phòng tiêm
- Hoàn thiện và lưu trữ hồ Sơ tiêm của khách hàng.
- Hướng dẫn KH, thân nhân cách theo dõi, chăm sóc sau tiêm chủng tại nhà.
- Tổng hợp báo cáo tiêm chủng định kỳ theo quy định.
- Tham gia các khoá tập huấn, đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn theo quy định của công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Làm việc tại Trung tâm Tiêm Chủng Long Châu sắp khai trương. Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp điều dưỡng trở lên, ưu tiên có trình độ Cao đẳng / Đại học.
- Có CCHN và ưu tiên có chứng chỉ an toàn tiêm chủng.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí điều dưỡng và có kinh nghiệm tiêm chủng.
- Biết sử dụng tin học văn phòng.
- Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn, làm việc đội nhóm
- Có thể làm việc theo ca, xoay ca theo lịch của Trung tâm
- Sẵn sàng tham gia huấn luyện tại Tp. Hồ Chí Minh 30 ngày trước khi về địa phương làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh.
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN
- Khám sức khỏe định kỳ.
- Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân.
- Thu nhập hấp dẫn, phù hợp năng lực bản thân.
- Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.
- Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện. Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên, tất niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 379-381 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu

