Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Quảng Nam thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: - 12A Núi Thành, Phường 13, Huyện Núi Thành

Mô Tả Công Việc

- Kiểm tra, phê duyệt nội dung, thông tin sản phẩm/ livestream bán hàng đảm bảo tuân thủ theo quy định (Không mang nội dung chính trị, phá hoại, tôn giáo...)

- Nhân sự kiểm duyệt từ hình ảnh, tên hàng hóa, các nội dung mô tả sản phẩm để đảm bảo phù hợp, thỏa mãn các điều kiện của từng loại sản phẩm trước khi cho đăng bán.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Biết sử dụng Word, Excel.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc, tự giác, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có định hướng công việc ổn định và lâu dài.

- Sức khỏe tốt, siêng năng, chịu học hỏi.

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

- Ca ngày/chiều: Lương 6.500.000 + thưởng KPI (theo số lượng nội dung kd được)

- Thử việc 2 tháng, lương thử việc 85%

- Được đóng BHXH sau khi lên chính thức

- Làm việc trong môi trường quy mô, chuyên nghiệp

- Cung cấp trang thiết bị, điều kiện làm việc tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

