Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 83 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, Cẩm Lệ - Quảng Bình - Quảng Trị ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ nguồn thị trường, tiếp cận khách hàng trực tiếp

Tư vấn tính năng sản phẩm, demo, báo giá phần mềm phù hợp với từng đối tượng khách hàng

Chốt sale, ký hợp đồng, triển khai phần mềm

Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm hiệu quả

Chăm sóc khách hàng để phát triển kênh khách hàng giới thiệu

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ dưới 30 tuổi, tốt nghiệp CĐ/ĐH

Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại

CÓ KINH NGHIỆM SALE THỊ TRƯỜNG > 01 NĂM

Nhanh nhẹn, chủ động, trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: gồm Lương cơ bản + hoa hồng + phụ cấp + thưởng. Trung bình 8 - 15 triệu/tháng

Xét tăng lương 3 tháng/lần

Chế độ đãi ngộ toàn diện: BHYT, BHXH, 12 ngày phép, du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ, thưởng lễ/tết,...

Được đào tạo bài bản, hướng dẫn tận tình

Môi trường năng động, nhiệt huyết, chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân

