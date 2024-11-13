Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Kinh doanh phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 83 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, Cẩm Lệ

- Quảng Bình

- Quảng Trị ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ nguồn thị trường, tiếp cận khách hàng trực tiếp
Tư vấn tính năng sản phẩm, demo, báo giá phần mềm phù hợp với từng đối tượng khách hàng
Chốt sale, ký hợp đồng, triển khai phần mềm
Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm hiệu quả
Chăm sóc khách hàng để phát triển kênh khách hàng giới thiệu

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ dưới 30 tuổi, tốt nghiệp CĐ/ĐH
Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại
CÓ KINH NGHIỆM SALE THỊ TRƯỜNG > 01 NĂM
Nhanh nhẹn, chủ động, trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: gồm Lương cơ bản + hoa hồng + phụ cấp + thưởng. Trung bình 8 - 15 triệu/tháng
Xét tăng lương 3 tháng/lần
Chế độ đãi ngộ toàn diện: BHYT, BHXH, 12 ngày phép, du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ, thưởng lễ/tết,...
Được đào tạo bài bản, hướng dẫn tận tình
Môi trường năng động, nhiệt huyết, chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở Tầng 6, Tòa Ladeco, 266 Đội Cấn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

