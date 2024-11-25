Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH TNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quang Trung, Hà Đông, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Quản lý công việc vận hành bưu cục được phân công phụ trách:

+ Đón tiếp, tư vấn & hỗ trợ khách hàng đến bưu cục gửi hàng

+ Quản lý tình hình xuất nhập hàng hoá và điều phối hàng hóa từ khách hàng đến bưu cục và ngược lại

+ Hỗ trợ xử lý các vấn đề, sự vụ phát sinh về lỗi hàng hoá, sự cố giao nhận.

+ Hỗ trợ xuống/lên hàng, kiểm đủ hàng theo xe về bưu cục

+ Đưa ra những đánh giá, đề xuất, sáng kiến cải thiện và tối ưu hóa quy trình, công nghệ đảm bảo chất lượng vận hành của Bưu cục

+ Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có sự yêu thích với các công việc liên quan đến điều phối Hàng hoá – Đội nhóm

Tư duy về dịch vụ và chăm sóc khách hàng

Tư duy linh hoạt, nhanh nhẹn, có tinh thần kỷ luật và trách nhiệm cao trong công việc

Tuổi 18+, có laptop cá nhân, ưu tiên nam,...

Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH TNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7 - 12 triệu theo năng lực và KPIs

Được đào tạo, kèm cặp 1-1 về kiến thức liên quan ngành E-logistics, kỹ năng quản lý nhân sự và chăm sóc khách hàng trong suốt thời gian thử việc

Cơ hội được thử thách lên vị trí Quản lý chỉ từ 3-6 tháng

Thưởng lễ, quý, năm theo thành tích nổi bật và tình hình kinh doanh công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH TNG

