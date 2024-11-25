Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH TNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH TNG
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/12/2024
CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH TNG

Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH TNG

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quang Trung, Hà Đông, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Quản lý công việc vận hành bưu cục được phân công phụ trách:
+ Đón tiếp, tư vấn & hỗ trợ khách hàng đến bưu cục gửi hàng
+ Quản lý tình hình xuất nhập hàng hoá và điều phối hàng hóa từ khách hàng đến bưu cục và ngược lại
+ Hỗ trợ xử lý các vấn đề, sự vụ phát sinh về lỗi hàng hoá, sự cố giao nhận.
+ Hỗ trợ xuống/lên hàng, kiểm đủ hàng theo xe về bưu cục
+ Đưa ra những đánh giá, đề xuất, sáng kiến cải thiện và tối ưu hóa quy trình, công nghệ đảm bảo chất lượng vận hành của Bưu cục
+ Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có sự yêu thích với các công việc liên quan đến điều phối Hàng hoá – Đội nhóm
Tư duy về dịch vụ và chăm sóc khách hàng
Tư duy linh hoạt, nhanh nhẹn, có tinh thần kỷ luật và trách nhiệm cao trong công việc
Tuổi 18+, có laptop cá nhân, ưu tiên nam,...

Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH TNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7 - 12 triệu theo năng lực và KPIs
Được đào tạo, kèm cặp 1-1 về kiến thức liên quan ngành E-logistics, kỹ năng quản lý nhân sự và chăm sóc khách hàng trong suốt thời gian thử việc
Cơ hội được thử thách lên vị trí Quản lý chỉ từ 3-6 tháng
từ 3-6 tháng
Thưởng lễ, quý, năm theo thành tích nổi bật và tình hình kinh doanh công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH TNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH TNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 35, ngõ 14 đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

