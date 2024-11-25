Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty CP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín làm việc tại Bình Dương thu nhập 5 - 20 Triệu

Công ty CP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty CP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín

Chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty CP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín

Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 28 đường số 5, KP3, P.Phú Lợi,, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

1. Thu Tiền những học viên đã điền from đăng ký khoá học, hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho KH.
2. Trực page, trả lời tin nhắn thắc mắc của học viên trên Zalo, telegram,... lĩnh vực đào tạo.
3. Xử lý các vấn đề phát sinh, hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm.
4. Làm các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.
2. Chăm chỉ, thật thà, trung thực.
3. Có tinh thần cầu tiến, tự học liên tục, nỗ lực để đạt được mục tiêu công việc.
4. Đã có kinh nghiệm sale, tư vấn khách hàng là một lợi thế.

Tại Công ty CP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: 10-20tr/tháng hoặc cao hơn nếu có năng lực.
2. Thưởng kết quả kinh doanh - phụ thuộc tình hình kinh doanh từng tháng
3. Có thể tự deal cao hơn nếu bạn có năng lực và chứng minh được khi phỏng vấn.
4. Lương tháng 13, và thưởng Tết (tùy tình hình kinh doanh).
5. Tăng lương hàng năm hoặc khi có đóng góp nổi bật.
6. Chế độ BHXH theo quy định của pháp luật.
7. Môi trường siêu trẻ, năvấnng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 28 đường số 5, KP3, P. Phú Lơi, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

