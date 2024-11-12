Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Mức lương
7 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 14 Triệu

Tiếp nhận cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng, giải đáp các thắc mắc, hỗ trợ khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Ghi nhận thông tin khách hàng, xử lý các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng một cách chuyên nghiệp, hiệu quả.
Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ, chính sách của công ty cho khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng trong việc đặt lịch hẹn, tư vấn, giải đáp các vấn đề liên quan đến bất động sản, tài chính.
Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng, quản lý dữ liệu khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, giọng nói dễ nghe, truyền tải thông tin rõ ràng, mạch lạc.
Khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.
Thái độ tích cực, nhiệt tình, thân thiện, chuyên nghiệp.
Nắm vững kỹ năng sử dụng máy tính, các phần mềm văn phòng.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ- Cầu Giấy- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất