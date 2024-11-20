Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 20, Cộng Hòa Garden, Phường 12, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Thông báo về hợp đồng đang quá hạn của khách hàng, ghi nhận lý do chậm trễ,

Thông báo rủi ro và các vấn đề phát sinh khi khách hàng thanh toán chậm,

Đưa ra các phương án hỗ trợ thanh toán

Đảm bảo tính bảo mật thông tin khách hàng

Hoàn thành chỉ tiêu năng suất theo quy định của công ty.

Ghi nhận lịch sử tác nghiệp vào hệ thống phần mềm.

Báo cáo định kỳ ngày/ tháng/ năm tình hình thực hiện nghiệp vụ đến quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí Telesale, CSKH, tài chính,..

- Kỹ năng: giao tiếp, giải quyết vấn đề

- Chăm chỉ, năng động

- Có tinh thần hợp tác và làm việc nhóm

Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương CB + Phụ Cấp: 7.200.000 + Bonus = 10.000.000 – 20.000.000

- Nhận 100% lương trong 2 tháng thử việc

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo luật lao động: lương thưởng tháng 13, chế độ BHXH...

- Du lịch hàng năm, team building...

- Môi trường năng động, thân thiện, được training nghiệp vụ đầy đủ

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn (4-6 tháng )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin