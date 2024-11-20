Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 20, Cộng Hòa Garden, Phường 12, Quận Tân Bình, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Thông báo về hợp đồng đang quá hạn của khách hàng, ghi nhận lý do chậm trễ,
Thông báo rủi ro và các vấn đề phát sinh khi khách hàng thanh toán chậm,
Đưa ra các phương án hỗ trợ thanh toán
Đảm bảo tính bảo mật thông tin khách hàng
Hoàn thành chỉ tiêu năng suất theo quy định của công ty.
Ghi nhận lịch sử tác nghiệp vào hệ thống phần mềm.
Báo cáo định kỳ ngày/ tháng/ năm tình hình thực hiện nghiệp vụ đến quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí Telesale, CSKH, tài chính,..
- Kỹ năng: giao tiếp, giải quyết vấn đề
- Chăm chỉ, năng động
- Có tinh thần hợp tác và làm việc nhóm
Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương CB + Phụ Cấp: 7.200.000 + Bonus = 10.000.000 – 20.000.000
- Nhận 100% lương trong 2 tháng thử việc
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo luật lao động: lương thưởng tháng 13, chế độ BHXH...
- Du lịch hàng năm, team building...
- Môi trường năng động, thân thiện, được training nghiệp vụ đầy đủ
- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn (4-6 tháng )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED
