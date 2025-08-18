Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH FPA International VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 241 đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng

Chốt đơn và xử lý đơn hàng

Báo cáo và phân tích kết quả kinh doanh

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết tiếng Trung là một lợi thế ( không biết cũng không sao )

Tốt nghiệp CĐ, ĐH

Ưu tiên có kinh nghiệm

Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH FPA International VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8tr-10tr+%hh

Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH FPA International VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin