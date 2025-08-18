Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH FPA International VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH FPA International VIETNAM
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 241 đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng
Chốt đơn và xử lý đơn hàng
Báo cáo và phân tích kết quả kinh doanh
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết tiếng Trung là một lợi thế ( không biết cũng không sao )
Tốt nghiệp CĐ, ĐH
Ưu tiên có kinh nghiệm
Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
Tốt nghiệp CĐ, ĐH
Ưu tiên có kinh nghiệm
Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
Tại Công Ty TNHH FPA International VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 8tr-10tr+%hh
Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH FPA International VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI