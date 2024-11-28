Tuyển Chuỗi cung ứng CÔNG TY TNHH TIRED CITY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 75A Ngõ 59 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuỗi cung ứng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Xây dựng quy trình, biểu mẫu, hồ sơ chứng từ sử dụng nội bộ và phối hợp liên phòng ban.

Quản lý và cập nhật kho dữ liệu bộ phận bao gồm quy tình, file làm việc, và các giấy tờ liên quan.

Tổng hợp thông tin, data để làm báo cáo Tuần, Tháng, Quý; báo cáo performance các khối trong bộ phận hoặc báo cáo dự án.

Hỗ trợ và theo dõi triển khai kế hoạch đặt hàng, xử lý hàng hoá,... của bộ phận

Hỗ trợ quản lý bộ phận xây dựng và quản lý hệ thống data, metrics đánh giá

Theo dõi, quản lý, và cập nhật tiến độ công việc của bộ phận đến trường bộ phận hàng ngày, hoặc khi có phát sinh

Hỗ trợ xử lý phát sinh (Nội Bộ + Liên Phòng Ban)

Xử lý các công việc khác được giao phó

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năm sinh từ 1997 - 2001

Tốt nghiệp chuyên ngành Logistics/Supply Chain/QTKD/...

Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có khả năng sắp xếp công việc tối ưu, hiệu quả. Giao tiếp tốt, rành mạch, rõ ràng

Có kĩ năng lập kế hoạch và lên phương án tối ưu trong công việc

Có kĩ năng tin học văn phòng (gg sheet, excel,...)

Tại CÔNG TY TNHH TIRED CITY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 9.000.000 ⇒ 10.500.000VND

Đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động như BHXH, BHYT, lương tháng thứ 13,...

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty, khám sức khoẻ hàng năm

Môi trường làm việc năng động, làm 7 tiếng/ngày, nghỉ thứ 7 - CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIRED CITY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin