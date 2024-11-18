Tuyển Chuỗi cung ứng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8 _ Tòa nhà Silver Wings, Số 137a Nguyễn Văn Cừ, Long Biên

Mô Tả Công Việc Chuỗi cung ứng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp:

Xây dựng danh sách các nhà thầu tiềm năng dựa trên các tiêu chí như chất lượng, giá cả, kinh nghiệm,...

Đánh giá năng lực, uy tín của các nhà thầu thông qua việc tham khảo thông tin, hồ sơ năng lực, đánh giá thực tế...

Phối hợp với phòng ban liên quan để mời nhà thầu thực hiện khảo sát theo quy định

2. So sánh và lựa chọn nhà thầu:

So sánh các báo giá, điều khoản hợp đồng từ các nhà thầu để đưa ra lựa chọn tối ưu

Lập báo cáo đánh giá chi tiết về từng nhà thầu để trình lên cấp trên

3. Thương lượng và ký kết hợp đồng:

Thảo luận và thương lượng các điều khoản hợp đồng như giá cả, tiến độ, chất lượng, điều kiện thanh toán,...

Soạn thảo và ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn

4. Quản lý hợp đồng:

Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, đảm bảo nhà thầu đáp ứng được đúng chất lượng, số lượng và thời hạn

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng

5. Kiểm soát chất lượng:

Phối hợp cùng Dự án thi công kiểm soát nhà thầu thực hiện đúng cam kết về chất lượng, tiến độ thi công.

Xử lý các trường hợp phát sinh lỗi, khiếu nại về chất lượng

6. Các công việc khác:

Thực hiện các thủ tục liên quan tạm ứng, thanh toán đúng tiến độ hợp đồng

Theo dõi công nợ với nhà thầu, đảm bảo thanh toán đúng hạn theo hợp đồng

Phối hợp với khối Dự án để kiểm tra, đánh giá chất lượng và nghiệm thu công trình

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức và kinh nghiệm

Trình độ học vấn: Tốtnghiệp Đại học, Cao đẳng... chuyên ngành có liên quan

Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mua hàng, cung ứng nhân công thầu phụ.

Hiểu biết cơ bản về sản phẩm/dịch vụ mà Công ty cung cấp

Hiểu biết về điều khoản hợp đồng, luật thương mại

2. Kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục

Kỹ năng phân tích, đánh giá

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc

Sử dụng thành thạo Tin học Văn phòng (Word, Excel...)

3. Thái độ

Trung thực, đáng tin cậy

Trách nhiệm

Cẩn thận, tỉ mỉ (tính chính xác cao)

Chủ động

4. Yêu cầu khác

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: từ 22 - 30 tuổi

Có thể làm việc ngoài giờ khi phát sinh công việc

Thời gian thử việc 02 tháng

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: từ 12 - 15 triệu đồng/ tháng (bao gồm Lương cơ bản + Phụ cấp)

1. Thu nhập:

12 - 15 triệu

2. Thưởng: Thưởng Lễ, Tết theo tình hình kinh doanh của Công ty, ...

2. Thưởng:

3. Chế độ phúc lợi

Đóng bảo hiểm theo quy định của Pháp luật ngay khi ký hợp đồng chính thức

Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp thêm giờ, phụ cấp điện thoại....

13 ngày phép/ năm (gồm 12 ngày phép theo quy định + 01 ngày nghỉ sinh nhật)

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần tại các bệnh viện uy tín,

Hưởng chế độ thăm hỏi thai sản, ốm đau, hiếu hỉ theo quy định Công ty,

Quà tặng sinh nhật, quà tặng Trung thu, quà tặng 1/6 cho con CB CNV, quà tặng 8/3 và 20/10 cho CB CNV nữ

Hỗ trợ phụ cấp ngoại ngữ từ 1 – 5 triệu khi có các chứng chỉ tiếng Anh, Nhật, Trung theo quy định Công ty

Hỗ trợ bữa ăn tối khi làm việc ngoài giờ, sử dụng máy pha cà phê, máy bán hàng tự động...

Tham gia các sự kiện nội bộ do Công ty tổ chức: Du lịch trong nước/ nước ngoài, Sinh nhật Công ty, 8/3, 20/10, Giải bóng đá CNV CUP, Tiệc tất niên, các hoạt động từ thiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

