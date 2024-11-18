Tuyển Chuỗi cung ứng CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 129 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuỗi cung ứng

Tìm kiếm, liên hệ và xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ vận tải (xe tải, xe container, tàu biển,...) phù hợp với nhu cầu của công ty.

Thu thập thông tin về các nhà cung cấp, bao gồm: giá cả, dịch vụ, năng lực, uy tín,...

Đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng với các nhà cung cấp..

Phân tích và đánh giá hiệu quả của các nhà cung cấp.

Báo cáo kết quả công việc cho quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Nắm vững kiến thức về thị trường vận tải, các loại hình vận tải, quy trình vận tải.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Làm việc remote, tuần lên công ty 1-2 buổi tham gia họp team.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy

