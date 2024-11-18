Tuyển Chuỗi cung ứng CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 129 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuỗi cung ứng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Khảo sát đối thủ cạnh tranh để có những căn cứ làm việc với NCC.

- Làm cầu nối, đầu mối để xử lý các phát sinh, tranh chấp trong quá trình tác nghiệp giữa các Phòng ban trong Công ty với NCC.

- Thực hiện các cuộc đánh giá NCC theo định kỳ để có các quyết định về sự duy trì hoặc chấm dứt hợp tác.

- Lập kế hoạch thực hiện công việc (thu mua) theo tuần, tháng, quý, năm.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

- Thực hiện các công việc phát sinh theo chỉ đạo của Trưởng phòng hoặc Ban Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Logistics, Quản trị chuỗi cung ứng hoặc các ngành liên quan;

Có kinh nghiệm >1 năm vị trí tương đương. Ưu tiên có các quan hệ rộng trong lĩnh vực vận tải đường Container, logistics, các cơ quan ban ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về logistics và chuỗi cung ứng;

Kỹ năng làm việc nhóm tốt;

Có khả năng đàm phán và thương lượng;

Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel;

Có khả năng phân tích và xử lý số liệu;

Chủ động, có trách nhiệm và khả năng làm việc dưới áp lực cao;

Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt;

Tại CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 10-15 triệu (LCB + PC + HH) tùy năng lực, chi tiết qua phỏng vấn;

Được đóng BHXH, BHYT theo quy định;

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc;

Cơ hội thăng tiến trong ngành logistics đang phát triển mạnh mẽ;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại;

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm;

Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin