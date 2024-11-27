Tuyển Theo dõi đơn hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SAFO LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Theo dõi đơn hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Liên hệ với các đại lý / khách hàng về lịch hàng và chứng từ theo yêu cầu theo sự phân công của trưởng bộ phận

- Luôn cập nhật thông tin, theo dõi đơn hàng và báo cho khách hàng về đơn hàng đang thực hiện.

- Tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc cho khách hàng trong phạm vi cho phép . Đồng thời phải báo về trưởng bộ phận

- Kiểm tra công nợ và chuyển về cho kế toán

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển.

- Chào dịch vụ và đàm phán các điều khoản liên quan đến dịch vụ logistics: giá, dịch vụ, lịch tàu, hợp đồng, ...

- Duy trì, chăm sóc và phát triển mối quan hệ với các nhà cung cấp (Hãng hàng không, Đại lý vận chuyển...)

- Đảm bảo tuân thủ các qui định của phòng ban, công ty. Báo cáo trực tiếp công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho Quản lý phụ trách trực tiếp.

- Các công việc khác trong phạm vi chức năng của Phòng Kinh doanh do Quản lý, Trưởng bộ phận hoặc Ban Giám đốc phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, có khả năng, giao tiếp, đàm phàn, thuyết phục

- Tiếng Trung HSK3 trở lên

- Có khả năng làm việc độc lập, và phối hợp nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc.

- Có tư duy quản lý công việc, khả năng quản lý, sắp xếp thời gian và xử lý tình huống.

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp

- Có kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng. (MS OFFICE, các phần mềm liên quan)

- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên tại vị trí hàng xuất/nhập air sea

- Biết xử lý tình huống linh hoạt, mềm mỏng trong quá trình làm việc với khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAFO LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13, thưởng vào các dịp lễ, Tết, sinh nhật

- Du lịch hàng năm, ngày hội công ty, nhóm, bộ phận

- Được đóng BHYT, BHXH và các chế độ theo luật LĐ.

- Làm việc với nhiều hãng tàu, nhà xe, hãng hàng không, hải quan để mở rộng các mối quan hệ

- Môi trường làm việc công ty năng động, chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAFO LOGISTICS

