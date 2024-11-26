Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần Việt Tinh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Việt Tinh Anh
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty cổ phần Việt Tinh Anh

Kinh doanh kênh MT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại Công ty cổ phần Việt Tinh Anh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 33

- 35, Đường D4, Khu dân cư Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Mục đích công việc
Triển khai các hoạt động bán hàng tại siêu thi/ nhà sách
Xây dựng hình ảnh của công ty và nhãn hàng với siêu thị/ nhà sách

III. Trách Nhiệm và Công Việc Chính
1. Xây dựng mối quan hệ tốt với ngành hàng, trưởng quầy để xin thêm vị trí trưng bày
2.Đảm bảo hình ảnh các sản phẩm của công ty ở những vị trí đẹp nhất, tăng diện tích trưng bày
3. Đảm bảo POSM tại các hệ thống mình phụ trách đầy đủ, rỏ ràng
4.Theo dỏi hàng tồn tại nhà sách, siêu thị để đề xuất CTKM cho SUP và KAM
5.Lên lịch & viếng thăm các điểm bán hàng
6.Làm các báo cáo về hình ảnh, trưng bày.
7.Tham gia các chương trình lớn, hổ trợ bán hàng event những dịp cao điểm
8. Nắm bắt tình hình bán hàng, khách hàng, thị trường tại các điểm bán để thực hiện báo cáo hằng ngày, hằng tuần cho Sup
...
Phạm vi công việc và trách nhiệm chính có thể điều chỉnh trong quá trình làm việc tùy theo nhu cầu của Công ty và quản lý bộ phận có trách nhiệm .

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Tốt nghiệp trung cấp trở lên
2.Khả năng chịu áp lực cao
3.Có tinh thần học hỏi cao
4.Khả năng giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty cổ phần Việt Tinh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt cao cấp
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Lương, thưởng hiệu quả công việc
Quà sinh nhật, quà quốc tế thiếu nhi
Du lịch, team building gắn kết thành viên
Các phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Việt Tinh Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Việt Tinh Anh

Công ty cổ phần Việt Tinh Anh

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 33-35, Đường D4, KDC Him Lam, Tân Hưng, Quận 7, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

