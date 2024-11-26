Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần Việt Tinh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

I. Mục đích công việc

Triển khai các hoạt động bán hàng tại siêu thi/ nhà sách

Xây dựng hình ảnh của công ty và nhãn hàng với siêu thị/ nhà sách



III. Trách Nhiệm và Công Việc Chính

1. Xây dựng mối quan hệ tốt với ngành hàng, trưởng quầy để xin thêm vị trí trưng bày

2.Đảm bảo hình ảnh các sản phẩm của công ty ở những vị trí đẹp nhất, tăng diện tích trưng bày

3. Đảm bảo POSM tại các hệ thống mình phụ trách đầy đủ, rỏ ràng

4.Theo dỏi hàng tồn tại nhà sách, siêu thị để đề xuất CTKM cho SUP và KAM

5.Lên lịch & viếng thăm các điểm bán hàng

6.Làm các báo cáo về hình ảnh, trưng bày.

7.Tham gia các chương trình lớn, hổ trợ bán hàng event những dịp cao điểm

8. Nắm bắt tình hình bán hàng, khách hàng, thị trường tại các điểm bán để thực hiện báo cáo hằng ngày, hằng tuần cho Sup

...

Phạm vi công việc và trách nhiệm chính có thể điều chỉnh trong quá trình làm việc tùy theo nhu cầu của Công ty và quản lý bộ phận có trách nhiệm .