Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công Ty TNHH A Sóc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 7 Đại Lộ Độc lập, TP Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Bố trí, sắp xếp, phân công công việc cho đội ngũ tài xế xe nhà đảm bảo tiến trình hàng hóa đúng nơi, đúng thời điểm, đúng tiến trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc và giám sát tài xế của thầu phụ theo quy định của khách chạy cụ thể.

- Quản lý các phát sinh chi phí nhiên liệu, chi phí cầu đường,...

- Tính toán cung đường để sử dụng xe di chuyển, linh hoạt phù hợp.

- Tham gia tuyển dụng tài xế khi cần.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 1- 3 năm.

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc mới tốt nghiệm đang đợi bằng.

- Nam có sức khỏe tốt, nhanh nhạy, nhiệt tình.

- Sử dụng tốt Excel

- Có kỹ năng giao tiếp, tác phong nhanh nhẹn, cương quyết, trung thực

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Vận tải/Giao thông/Logictics/Cơ khí ô tô. Đã từng công tác trong lĩnh vực điều hành/ quản lý vận tải hàng hóa, hành khách hoặc vị trí tương đương.

- Các ứng viên có kinh nghiệm về kỹ thuật xe tải, Có bằng lái xe từ B2 trở lên là lợi thế

Tại Công Ty TNHH A Sóc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10-15 tr/tháng .

- 6 tháng xét tăng lương 1 lần, du lịch hàng năm

- Tháng lương 13 theo quy định

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH,BHYT, BHTN..., các ngày nghỉ lễ tết...

- Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, coi trọng năng lực nhân viên

- Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của người lao động

- Môi trường trẻ trung, năng động, linh hoạt, phù hợp các bạn mong muốn nâng cao kỹ năng mềm, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH A Sóc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin