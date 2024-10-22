Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH LEVISA DU HỌC VÀ DI TRÚ ÚC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH LEVISA DU HỌC VÀ DI TRÚ ÚC
- Đà Nẵng: 165 Xô viết Nghệ Tĩnh, Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
2. Mô tả công việc:
Triển khai tốt các chiến dịch Ads (Facebook ads, Google Ads, Tiktok Ads...), và Digital (SEO, Marketing Automation...). Xây dựng chiến lược marketing đa kênh. Đăng bài và điều phối các kênh: website, fanpage, Instagram Xây dựng và quản trị chiến lược thương hiệu. Truyền thông, xây dựng thương hiệu, các chiến dịch truyền thông tích hợp Nghiên cứu thị trường (khách hàng, ngành hàng, đối thủ,..). Đo lường, phân tích, báo cáo và tối ưu các hoạt động marketing. Quản lý, xây dựng mối quan hệ với các đối tác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các ngành liên quan. Có kinh nghiệm trên 2 năm lĩnh vực Marketing, chạy quảng cáo,.. Có kinh nghiệm chạy quảng cáo hiệu quả trên các nền tảng: Facebook, Google, Instagram, Tiktok,... Kỹ năng phân tích và đưa ra các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu suất Lên kế hoạch, chiến lược marketing cho từng kênh Tư duy marketing nhạy bén, có kỹ năng viết tốt Khả năng làm việc nhóm và linh hoạt trong các tình huống Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản Nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY TNHH LEVISA DU HỌC VÀ DI TRÚ ÚC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập cạnh tranh Chế độ làm việc quy chuẩn nước ngoài Làm việc linh động, nghỉ thứ 7, Chủ nhật, phép theo lịch Nhà nước Được làm remote 1 buổi trong tuần Hưởng phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, Ngày phép Cơ hội du lịch nước ngoài Làm việc trong môi trường năng động, được tiếp xúc với môi trường quốc tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEVISA DU HỌC VÀ DI TRÚ ÚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
