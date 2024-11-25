Tuyển Supervisor thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, Hòa Vang, Huyện Hòa Vang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Support HR Managers to implement human resource matters related to their department. / Hỗ trợ Giám đốc Nhân sự thực hiện các vấn đề nhân sự liên quan đến bộ phận mình.

Hỗ trợ Giám đốc Nhân sự thực hiện các vấn đề nhân sự liên quan đến bộ phận mình.

Monitor and review the HR Executive’s tasks. / Theo dõi và xem xét các nhiệm vụ của HR Executive.

Theo dõi và xem xét các nhiệm vụ của HR Executive.

Support the HR Manager in performing regular performance appraisals. / Hỗ trợ Giám đốc Nhân sự thực hiện đánh giá hiệu suất thường xuyên.

Hỗ trợ Giám đốc Nhân sự thực hiện đánh giá hiệu suất thường xuyên.

Liaise closely with the Finance department for the monthly insurance and payroll to ensure that the payments are on time. / Liên hệ chặt chẽ với bộ phận Tài chính về bảo hiểm và bảng lương hàng tháng để đảm bảo các khoản thanh toán được thực hiện đúng hạn.

Liên hệ chặt chẽ với bộ phận Tài chính về bảo hiểm và bảng lương hàng tháng để đảm bảo các khoản thanh toán được thực hiện đúng hạn.

Maintain comprehensive records for each employee at the golf club containing their contact details, attendance record, training received, salary and level, annual leave entitlement, and performance review. / Duy trì hồ sơ toàn diện về từng nhân viên tại câu lạc bộ gôn bao gồm thông tin liên hệ của họ, hồ sơ tham dự, khóa đào tạo đã nhận, mức lương và cấp bậc, quyền được nghỉ phép hàng năm và đánh giá hiệu suất.

Duy trì hồ sơ toàn diện về từng nhân viên tại câu lạc bộ gôn bao gồm thông tin liên hệ của họ, hồ sơ tham dự, khóa đào tạo đã nhận, mức lương và cấp bậc, quyền được nghỉ phép hàng năm và đánh giá hiệu suất.

Work with Cadena and department heads to check and maintain the system to ensure that it runs well and effectively. / Làm việc với hệ thống Cadena và các trưởng bộ phận để kiểm tra và bảo trì hệ thống nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động tốt và hiệu quả.

Làm việc với hệ thống Cadena và các trưởng bộ phận để kiểm tra và bảo trì hệ thống nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động tốt và hiệu quả.

Organize the monthly and yearly staff activities. / Tổ chức các hoạt động nhân viên hàng tháng, hàng năm.

Tổ chức các hoạt động nhân viên hàng tháng, hàng năm.

Monitor any amendments to current human resource-related legislation advising the HR Manager of any amendments required to the clubs' human resource practices. / Giám sát mọi sửa đổi đối với luật pháp hiện hành liên quan đến nhân sự, tư vấn cho Giám đốc Nhân sự về bất kỳ sửa đổi nào cần thiết đối với hoạt động nhân sự của câu lạc bộ.

Giám sát mọi sửa đổi đối với luật pháp hiện hành liên quan đến nhân sự, tư vấn cho Giám đốc Nhân sự về bất kỳ sửa đổi nào cần thiết đối với hoạt động nhân sự của câu lạc bộ.

Work with the Social Insurance Agency monthly on issues of books, cards, and employee benefits. / Làm việc với Cơ quan Bảo hiểm Xã hội hàng tháng về các vấn đề sổ sách, thẻ và phúc lợi cho nhân viên.

Làm việc với Cơ quan Bảo hiểm Xã hội hàng tháng về các vấn đề sổ sách, thẻ và phúc lợi cho nhân viên.

Monitor and check the work schedule of departments then check valid time sheets on Cadena monthly, follow up employee leave days, and seniority. / Theo dõi và kiểm tra lịch làm việc của các bộ phận sau đó kiểm tra bảng chấm công hợp lệ trên Cadena hàng tháng, theo dõi ngày nghỉ phép của nhân viên và thâm niên.

Theo dõi và kiểm tra lịch làm việc của các bộ phận sau đó kiểm tra bảng chấm công hợp lệ trên Cadena hàng tháng, theo dõi ngày nghỉ phép của nhân viên và thâm niên.

Update resign information and follow related procedures. / Cập nhật thông tin thôi việc và làm theo các thủ tục liên quan

Cập nhật thông tin thôi việc và làm theo các thủ tục liên quan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Good English/ Tiếng Anh tốt

Tiếng Anh tốt

Graduate qualification. / Bằng tốt nghiệp đại học

Minimum 3 year experience in a human resource related role / Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực nhân sự

Comprehensive knowledge of local employment legislation and any other laws relating to recruitment, employment terms and conditions, remuneration, working conditions, and performance evaluation. / Am hiểu về luật lao động ở địa phương và những luật khác có liên quan tới tuyển dụng, điều khoản và điều kiện tuyển dụng, lương thưởng, điều kiện làm việc, và đánh giá biểu hiện khi làm việc.

Am hiểu về luật lao động ở địa phương và những luật khác có liên quan tới tuyển dụng, điều khoản và điều kiện tuyển dụng, lương thưởng, điều kiện làm việc, và đánh giá biểu hiện khi làm việc.

Knowledge of accepted human resource best practices. / Hiểu biết để tuyển dụng nguồn nhân lực tốt.

Hiểu biết để tuyển dụng nguồn nhân lực tốt.

Ability to offer impartial advice to employees and Department Heads related to their work performance. / Có thể đưa ra lời khuyên khách quan liên quan đến công việc của nhân viên và Trưởng bộ phận.

Có thể đưa ra lời khuyên khách quan liên quan đến công việc của nhân viên và Trưởng bộ phận.

Ability to relate to individuals from different backgrounds and abilities in a reasonable and even-handed manner. / Khả năng liên hệ với các nhân viên ở cấp bậc khác nhau và khả năng khác nhau.

Khả năng liên hệ với các nhân viên ở cấp bậc khác nhau và khả năng khác nhau.

Excellent organisational skills and be able to meet deadlines./ Kĩ năng tổ chức tốt và có thể hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Kĩ năng tổ chức tốt và có thể hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Ability to work with sensitive and confidential information. / Có khả năng làm việc với những thông tín cá nhân và giữ bí mật.

Có khả năng làm việc với những thông tín cá nhân và giữ bí mật.

Knowledge of word processing, spreadsheet, accounting applications and database management software. / Có kiến thức về xử lý văn bản và tính toán, ứng dụng kế toán và quản lí cơ sở dữ liệu.

Có kiến thức về xử lý văn bản và tính toán, ứng dụng kế toán và quản lí cơ sở dữ liệu.

Tại Công ty cổ phần sân gôn Bà Nà Suối Mơ Thì Được Hưởng Những Gì

Competitive salary / Mức lương cạnh tranh

Mức lương cạnh tranh

Social insurance, health insurance / BHXH, Bảo hiểm sức khỏe

BHXH, Bảo hiểm sức khỏe

Suncare health insurance program / Chương trình bảo hiểm Suncare

Be provided with bus and meal / Hỗ trợ xe đưa đón và bữa ăn trong ca

Friendly working environment / Môi trường thân thiện

Career development opportunity / Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sân gôn Bà Nà Suối Mơ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin