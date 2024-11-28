Tuyển Brand Marketing Công ty cổ phần sân gôn Bà Nà Suối Mơ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại Công ty cổ phần sân gôn Bà Nà Suối Mơ
- Đà Nẵng: Thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, Hòa Vang, Huyện Hòa Vang
Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai công việc quảng bá hình ảnh thương hiệu BHGC và hỗ trợ trong mọi hoạt động tiệp thị, cũng như thực hiện các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị thông qua các kênh truyền thông và các hoạt động bổ trợ khác (Triển khai chiến dịch tặng voucher khuyến mãi/ ưu đãi thông qua dịch vụ tin nhắn, email, website và mạng xã hội ...) dưới sự quản lý và báo cáo hiệu quả truyền thông và tiếp thị cho phó Trưởng phòng Truyền thông và Tiếp thị.
Dịch và biên tập tài liệu truyền thông từ tiếng Việt sang tiếng Hàn, bao gồm các bài viết, thông cáo báo chí, và các nội dung quảng cáo. Đảm bảo ngôn ngữ chính xác và phù hợp với văn hóa Hàn Quốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng
Interested in marketing/ event management / Yêu thích làm việc trong lĩnh vực Tiếp thị/ sự kiện
Yêu thích làm việc trong lĩnh vực Tiếp thị/ sự kiện
Equivalent experience in the Marketing field / Có kinh nghiệm tương đương trong lĩnh vực Tiếp Thị và Truyền Thông
Có kinh nghiệm tương đương trong lĩnh vực Tiếp Thị và Truyền Thông
Korean proficiency, especially reading and writing / Tiếng Hàn lưu loát, đặc biệt kỹ năng đọc và viết
Preferably with Korean Communication – From TOPIK 4 / Ưu tiên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn – Topik 4 trở lên
Interested and understand trending on social media channels such as Facebook, Instagram, Youtube, Naver / Yêu thích và có hiểu biết về các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram, Tiktok, Naver
Yêu thích và có hiểu biết về các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram, Tiktok, Naver
Ability to multitask and manage time effectively./ Kỹ năng quản lý thời gian và đảm nhận nhiều nhiệm vụ hiệu quả.
Kỹ năng quản lý thời gian và đảm nhận nhiều nhiệm vụ hiệu quả.
Excellent organisational skills and be able to meet deadlines. / Kỹ năng tổ chức công việc tốt và đảm bảo công việc hoàn thành đúng kế hoạch.
Kỹ năng tổ chức công việc tốt và đảm bảo công việc hoàn thành đúng kế hoạch.
Ability to work on own initiative./ Khả năng sáng tạo.
Khả năng sáng tạo.
Comprehensive knowledge of Microsoft Word, Excel, PowerPoint and Outlook. / Kỹ năng tin học văn phòng Microsoft Word, Excel, Powerpoint và Outlook.
Kỹ năng tin học văn phòng Microsoft Word, Excel, Powerpoint và Outlook.
Tại Công ty cổ phần sân gôn Bà Nà Suối Mơ Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe
Suncare health insurance program/ Bảo hiểm Suncare của tập đoàn Sungroup
Bảo hiểm Suncare của tập đoàn Sungroup
Be provided with bus and meal / Hỗ trợ bữa ăn trong ca và xe đưa đón
Hỗ trợ bữa ăn trong ca và xe đưa đón
Friendly working environment/ Môi trường thân thiện
Môi trường thân thiện
Career development opportunity/ Cơ hội phát triển nghề nghiệp
Cơ hội phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sân gôn Bà Nà Suối Mơ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
