Tuyển Hành chính Công ty cổ phần sân gôn Bà Nà Suối Mơ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Hỗ trợ quản lí và phối hợp với các trưởng bộ phận và quản lí. Phối hợp hiệu quả giữa trưởng bộ phận hoặc quản lí và nhân viên và những đối tác bên ngoài

Quản lý công việc vận hành hàng ngày của ban quản trị Văn phòng điều hành, các thông tin bảo mật đến và đi của Văn phòng điều hành.

Duy trì một tổ chức hệ thống hồ sơ cho các thủ tục giấy tờ và thư tín.

Chuẩn bị các thư từ, hồ sơ giấy tờ theo yêu cầu

Kiểm soát và quản lý những tài sản của Văn phòng điều hành:

Phát hành phiếu ưu đãi Phí Sân Gôn, thẻ trả trước và các phiếu ưu đãi liên quan

Báo cáo về việc sử dụng thẻ Taxi và các phương tiện khác của Văn phòng điều hành

Thu thập và tổng hợp báo cáo tháng, chuẩn bị báo cáo chính xác theo yêu cầu của trưởng bộ phận hoặc quản lí.

Dịch các tài liệu bảo mật

Sắp xếp các cuộc họp và các cuộc hẹn được yêu cầu.

Kiểm soát và quản lý việc đặt vé máy bay cho Văn phòng điều hành