Tuyển Hành chính Công ty cổ phần sân gôn Bà Nà Suối Mơ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần sân gôn Bà Nà Suối Mơ
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty cổ phần sân gôn Bà Nà Suối Mơ

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty cổ phần sân gôn Bà Nà Suối Mơ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, Hòa Vang, Huyện Hòa Vang

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ quản lí và phối hợp với các trưởng bộ phận và quản lí. Phối hợp hiệu quả giữa trưởng bộ phận hoặc quản lí và nhân viên và những đối tác bên ngoài
Quản lý công việc vận hành hàng ngày của ban quản trị Văn phòng điều hành, các thông tin bảo mật đến và đi của Văn phòng điều hành.
Duy trì một tổ chức hệ thống hồ sơ cho các thủ tục giấy tờ và thư tín.
Chuẩn bị các thư từ, hồ sơ giấy tờ theo yêu cầu
Kiểm soát và quản lý những tài sản của Văn phòng điều hành:
Phát hành phiếu ưu đãi Phí Sân Gôn, thẻ trả trước và các phiếu ưu đãi liên quan
Báo cáo về việc sử dụng thẻ Taxi và các phương tiện khác của Văn phòng điều hành
Thu thập và tổng hợp báo cáo tháng, chuẩn bị báo cáo chính xác theo yêu cầu của trưởng bộ phận hoặc quản lí.
Dịch các tài liệu bảo mật
Sắp xếp các cuộc họp và các cuộc hẹn được yêu cầu.
Kiểm soát và quản lý việc đặt vé máy bay cho Văn phòng điều hành

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí thư ký
Khả năng giao tiếp với tất cả các nhân viên.
Có khả năng làm nhiều công việc cùng lúc và quản lí thời gian hiệu quả.
Kĩ năng tổ chức tốt và có thể hoàn thành công việc đúng thời hạn.
Kĩ năng đọc và viết Tiếng Anh tốt.
Có khả năng chủ động trong công việc.
Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Powerpoint and Outlook.

Tại Công ty cổ phần sân gôn Bà Nà Suối Mơ Thì Được Hưởng Những Gì

BHYT, BHXH
Chương trình bảo hiểm Suncare
Xe đưa đón nhân viên
Hỗ trợ ăn uống theo ca
Phí dịch vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sân gôn Bà Nà Suối Mơ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần sân gôn Bà Nà Suối Mơ

Công ty cổ phần sân gôn Bà Nà Suối Mơ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn An Sơn - Xã Hoà Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

