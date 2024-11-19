Tuyển Bốc xếp/Giao hàng CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PANS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19M Nguyễn Hữu Cảnh Phường 19 Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Bốc xếp/Giao hàng Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Quản lý, sắp xếp hàng hóa/ kh

Chuẩn bị đơn hàng, đóng gói, gửi hàng

Dọn dẹp, sắp xếp kho hàng

Các công việc khác theo sự phân công cũa Cấp trên

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sức khỏe tốt

Có kinh nghiệm làm quản lý, sắp xếp hàng hóa

Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ

Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PANS Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước

Được training, company trip

Lương + Thưởng tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PANS

