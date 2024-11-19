Tuyển Bốc xếp/Giao hàng CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PANS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bốc xếp/Giao hàng Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PANS
Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 19M Nguyễn Hữu Cảnh Phường 19 Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Bốc xếp/Giao hàng Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Quản lý, sắp xếp hàng hóa/ kh
Chuẩn bị đơn hàng, đóng gói, gửi hàng
Dọn dẹp, sắp xếp kho hàng
Các công việc khác theo sự phân công cũa Cấp trên
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sức khỏe tốt
Có kinh nghiệm làm quản lý, sắp xếp hàng hóa
Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ
Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PANS Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước
Được training, company trip
Lương + Thưởng tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PANS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
